Tévez tras la goleada ante Atlético Tucumán: "Nunca pensé en renunciar"

FOTO: Carlos Tevez reafirma su compromiso con Talleres tras la derrota y rumores de renuncia

Carlos Tévez habló en conferencia de prensa tras la dura derrota de Talleres ante Atlético Tucumán, de la cual se fue en silencio.

El técnico afirmó que no abandonará su puesto en Talleres, diciendo: "Me van a tener que aguantar, yo no voy a abandonar, me voy a quedar con ustedes".

Tévez aclaró que el sábado no era momento para hablar, y que prefirió no pronunciarse para evitar que sus palabras se interpretaran fuera de contexto.

"¿Saben dónde estamos parados?", fue la pregunta que Tévez aseguró que le hizo a sus jugadores y que tras ello vio un cambio de mentalidad en el plantel.

Con respecto al rendimiento del equipo, expresó: "Me preocupa la situación en general. Creo que los últimos dos partidos generamos entre 13 y 16 situaciones de gol, me incomoda que no podamos estar finos de cara al gol".

Tévez comentó que está consciente de que algunos jugadores no se desenvuelven como deberían durante los partidos, a pesar de su buen rendimiento en los entrenamientos. "A veces algunos jugadores están desbordados y no pueden salir de esa situación", agregó.

"Nunca pensé en renunciar", señaló el entrenador del "Matador".

Informe de Simón Guzmán.