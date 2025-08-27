En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

Tévez tras la goleada ante Atlético Tucumán: "Nunca pensé en renunciar"

El director técnico habló en conferencia de prensa y aseguró que seguirá en "el Matador". 

27/08/2025 | 14:28Redacción Cadena 3

FOTO: Carlos Tevez reafirma su compromiso con Talleres tras la derrota y rumores de renuncia

  1.

    Audio. Tevez tras la goleada ante Atlético Tucumán: "Nunca pensé en renunciar"

    Ahora país

    Episodios

Carlos Tévez habló en conferencia de prensa tras la dura derrota de Talleres ante Atlético Tucumán, de la cual se fue en silencio.

El técnico afirmó que no abandonará su puesto en Talleres, diciendo: "Me van a tener que aguantar, yo no voy a abandonar, me voy a quedar con ustedes".

Tévez aclaró que el sábado no era momento para hablar, y que prefirió no pronunciarse para evitar que sus palabras se interpretaran fuera de contexto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"¿Saben dónde estamos parados?", fue la pregunta que Tévez aseguró que le hizo a sus jugadores y que tras ello vio un cambio de mentalidad en el plantel.

Con respecto al rendimiento del equipo, expresó: "Me preocupa la situación en general. Creo que los últimos dos partidos generamos entre 13 y 16 situaciones de gol, me incomoda que no podamos estar finos de cara al gol".

Tévez comentó que está consciente de que algunos jugadores no se desenvuelven como deberían durante los partidos, a pesar de su buen rendimiento en los entrenamientos. "A veces algunos jugadores están desbordados y no pueden salir de esa situación", agregó.

"Nunca pensé en renunciar", señaló el entrenador del "Matador".

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Informe de Simón Guzmán.

Lectura rápida

¿Quién habló en conferencia de prensa?
Carlos Tévez habló tras la derrota de Talleres.

¿Qué afirmó Tévez sobre su futuro en el club?
Afirmó que no abandonará su puesto en Talleres.

¿Cuándo prefirió no hablar?
El sábado, tras la derrota, para evitar malentendidos.

¿Qué cambio notó en el plantel?
Notó un cambio de mentalidad tras preguntar a los jugadores sobre su situación.

¿Cuál es su preocupación sobre el rendimiento del equipo?
Le preocupa no estar finos de cara al gol, a pesar de generar muchas situaciones.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho