Tarifas de luz: cuánto podría pagar un usuario con el nuevo esquema de subsidios

El Gobierno nacional convocó a una audiencia pública para definir un nuevo esquema de subsidios de luz y gas que busca dejar atrás la segmentación de tarifas y propone la creación de una canasta básica energética. La Resolución 8/2024 fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La convocatoria formalizada por la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, estableció el próximo 29 de febrero a las 10 horas, la realización de la instancia participativa previa a la instrumentación del nuevo criterio delineado por el Ejecutivo.

El exsecretario de Energía, Emilio Apud, habló con Cadena 3 y señaló que la medida afecta, por el momento, a usuarios de ingresos de $1.700.000 por mes, que no se hayan anotado previamente en la solicitud o que tengan alguna propiedad de mayor valor al señalado.

"Desde el 1 de febrero se iba a empezar con quita de subsidios para todas las categorías de la segmentación anunciada por gobierno anterior y ahora solo habrá una quita para usuarios N1 de ingresos más elevados, de $1.700.000 por mes aproximadamente, o que no se hayan anotado o que tengan alguna propiedad de mayor valor aunque no lleguen a ese monto", precisó.

Apud sostuvo que la medida que propone el Gobierno afecta al 35% de la población y que la intención es abandonar el sistema de subsidios en mayo, con excepción de los sectores más vulnerables.

También señaló que las tarifas de energía y gas quedaron atrasadas luego de la campaña presidencial del exministro de Economía, Sergio Massa.

Y agregó: "La idea es no repetir los reclamos que tuvo Mauricio Macri en la Justicia por no hacer los aumentos de forma paulatina. Todos lo que estaban en el segmento N1, que pagan el 50% del valor de la energía, tras la devaluación e inflación, deben pensar que se duplicará el valor del kilovatio en la próxima factura. Se duplicará y se actualizará todos los meses por inflación".

El exministro de Energía estimó que, quienes pagan actualmente unos $15.000 de electricidad, podrían pagar $30.000, siempre que se trate de aquellos usuarios dentro del segmento N1. "Es lo que cuesta la energía. No se está pagando por quienes no pagan".

En tanto, los demás usuarios sufrirán aumentos a partir de mayo y se determinará quiénes son los que no pueden pagar a partir de un cociente entre el consumo y el ingreso familiar de los que comparten un medidor. "Quienes estén por abajo, tendrán un subsidio y quienes estén por encima lo pierden", explicó el exfuncionario.

"El cálculo es complejo porque esa canasta básica de cuánto tiene que consumir una familia varía regionalmente, no es lo mismo la canasta básica para el sur que en el centro o norte del país. El 29 de febrero habrá una audiencia pública para tratar cuáles son los elementos para definir quiénes tienen derecho a un subsidio. El resto va a pagar la tarifa plena", señaló en diálogo con Cadena 3. Este ajuste incluye al comercio, sector público y mini pymes.

"Es necesario una buena comunicación de parte del Gobierno nacional en cuanto a lo que se va a hacer. Antes del 2003 no había subsidios, se pagaba la energía y todo funcionaba bien. La gente reconoce un derecho adquirido el no pagar la energía y eso no puede ser", finalizó.

De acuerdo a lo especificado en el documento oficial, durante la audiencia se evaluará y dará tratamiento a los siguientes temas:

• La redeterminación de la estructura de subsidios vigente a fin de asegurar a los usuarios finales el acceso al consumo básico y esencial de electricidad y gas natural, incluyendo la consideración de los subsidios destinados a aquellos usuarios que carecen de conexión a la red de gas natural.

• Su incidencia sobre el precio estacional (PEST) en el Mercado Mayorista Eléctrico (MEM), el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el precio del gas propano indiluido por redes.

• La readecuación del esquema de subsidios previsto en el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR) que garantiza el acceso a la garrafa para hogares de menores ingresos.

El nuevo esquema de subsidios

Las modificaciones en los subsidios buscan dejar atrás la segmentación de tarifas impulsada por la administración de Alberto Fernández, estableciendo una canasta básica energética con volúmenes indispensables de consumo de gas y electricidad por zona bioclimática.

La propuesta del Ejecutivo prevé determinar los ingresos totales del grupo conviviente y un porcentaje de ese ingreso usualmente aplicado a pagar la factura de energía, teniendo en cuenta la región del país.

Así, el subsidio será el diferencial cuando el precio de la canasta básica energética supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente y no del titular del servicio como viene siendo actualmente.

Entrevista de Rodolfo Barili.