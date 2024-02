UTA ratificó el paro de colectivos para el jueves en todo el interior del país

No se descarta que se dicte la conciliación obligatoria este miércoles. La medida se da al no haber acuerdo en el quinto encuentro paritario entre el gremio de choferes y FATAP. No incluye al AMBA.

07/02/2024 | 12:41 Redacción Cadena 3