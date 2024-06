Siniestros viales: causas de un drama que mata a 12 personas por día en el país

Los siniestros viales en Argentina son una problemática seria que, solo el año pasado, se cobró la vida de 12 personas por día, según las estadísticas anuales elaboradas por la Dirección de Estadística Vial del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Las estadísticas 2023 oficiales (aunque aún son parciales y preliminares) reflejan que 4.369 personas murieron en 3.642 siniestros viales en todo el territorio nacional. De este total, se desprende que la mayor cantidad de fallecidos fueron motociclistas, siendo 4 de cada 10 de las víctimas fatales (40%). En regiones como en el NOA y en el NEA, la mortalidad de los motociclistas aumenta al 58% y 59% del total de las víctimas, respectivamente.

En segundo lugar, el tipo de usuario con más víctimas fueron quienes se trasladaban en auto (25%), seguido por peatones (10%). En cuanto al rango de edad, el 38% fueron personas de entre 15 y 34 años y, de acuerdo al género, el 75% fueron hombres.

Sobre la caracterización de los siniestros viales fatales, el 53% fueron por colisión, el 12% por vuelcos y el 11% por atropellamiento de peatones. El 46% de los hechos viales ocurrieron en rutas (mayormente nacionales) y de acuerdo a la franja horaria, sucedieron casi en porcentajes iguales, tanto de día como de noche.

El director del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons, reflexionó sobre la situación de la seguridad vial en Argentina y advirtió que "seguimos lejos de tener el tránsito y la educación vial que necesitamos".

Ponce señaló que uno de los principales problemas es la falta de funcionarios idóneos en este tema. "No tenemos funcionarios públicos idóneos, salvo en contadas excepciones. A nivel provincial, municipal, nacional, es muy difícil hacer planificaciones a largo plazo", señaló.

Además, criticó el estado del parque vehicular y del sistema vial en el país: "Tenemos un parque vehicular obsoleto y muy retrasado con respecto a las nuevas tecnologías. Nuestro sistema vial es bastante obsoleto también".

Y añadió: "Hemos destruido el sistema ferroviario que evitaría muchísimas cantidades de siniestros fatales. El tránsito pesado genera aproximadamente un 30% de las víctimas fatales, no porque los conductores de esos vehículos sean asesinos, sino que por una cuestión de porte se genera todo eso. Es muy grande la cantidad de falencias que tenemos, pero vemos que no hay una desidia constante y completa por parte de las autoridades a los tres niveles de gobierno".

El director del Observatorio Vial Latinoamericano también hizo hincapié en la pérdida de valores culturales relacionados con el respeto al prójimo, lo cual se refleja en comportamientos imprudentes al volante. Según Ponce, "las normas de tránsito se basan en un valor cultural que es el respeto al prójimo. Si no, es letra muerta".

Ponce mencionó además la falta de controles dinámicos y rigurosos para otorgar licencias de conducir como parte del problema. "No tenemos un sistema de otorgamiento de licencias que sea riguroso", dijo.

Finalmente, Ponce lamentó la falta de interés por parte de los funcionarios para cambiar esta situación. "Nadie reacciona, ni el poder y la impunidad que siente esa gente y nuestra desidia también por no controlar".

"No es gratis esta cantidad de muertos que tenemos. No fue gratis que se postergara a cuatro años la entrada en vigencia del control de estabilidad. No fue gratis que no tengamos controles de tránsito que se muevan en forma dinámica, que estén al nivel de movimiento del tránsito. No es gratis todo esto, hay víctimas. Aparte de lo económico, hay mucha gente que fallece. Tampoco tenemos estadísticas confiables", cuestionó.

En comparación con otros países de la región, Argentina se encuentra en una situación peor. Ponce afirmó: "Chile está mejor que nosotros, bastante mejor que nosotros. Uruguay está mejor que nosotros".

"En 1995, España y Argentina, que tienen poblaciones similares y que siempre nos estuvimos mirando de reojos, tenían más o menos la misma cantidad de muertos. Hoy, España tiene la quinta parte que nosotros en 30 años. Hicieron las cosas bien, trabajaron bien, están inmersos también en la Comunidad Económica Europea. Nosotros seguimos hablando poco, porque en realidad no es un tema que esté en la agenda", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili.