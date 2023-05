Rodríguez Larreta: "No hay un país que haya dolarizado al que le haya ido bien"

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, habló este jueves con Cadena 3 sobre sus visiones y propuestas en temas de inseguridad, situación económica y empleo.

Ante la problemática de inseguridad en Rosario y la frontera, Larreta propuso: "Hay que mandar muchos más gendarmes a Rosario y al ejército a la frontera, que vayan a las zonas más calientes de la droga".

Y profundizó, respecto a los presos: "Hay que cortarle las comunicaciones a los capos narcos que están en la cárcel y mandan a matar.

Además, destacó la importancia de la tecnología para combatir la inseguridad: "En Buenos Aires tenemos el mejor sistema, parece la NASA. Eso ayuda y mucho en el combate".

Larreta también abordó la situación económica y laboral del país: "El cambio que vamos a celebrar es desde el día uno y será integral. Vamos a bajar la inflación y abrir la argentina al mundo. Vamos a desarrollar la infraestructura para exportar más".

Asimismo, remarcó como un problema central la falta de creación de empleo privado en los últimos 12 años y planteó la necesidad de modificar el sistema laboral y de planes sociales: "A la gente no le conviene tomar un trabajo porque pierde el plan. La industria del limón, del azúcar, gastronómicos, no encuentran gente que quiera trabajar".

En cuanto a la posibilidad de dolarizar la economía, Larreta rechazó la idea: "No se puede dolarizar, porque así una jubilación sería de 20 dólares y un salario promedio de 50 dólares. No hay dólares. Pero con un cambio integral, vamos a bajar la inflación. No hay un solo país que haya dolarizado y que le haya ido bien".

El precandidato se mostró "comprensivo" con la frustración de la población y destacó su compromiso y dedicación: "Yo trabajo 20 horas por día y jamás entro en peleas con nadie de mi espacio político".

En relación a las candidaturas dentro de su partido, recordó que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el mecanismo para decidir quién será el candidato.

Larreta sostuvo que el problema del país no radica en el sistema cambiario, sino en el gasto público excesivo: "Nosotros vamos a terminar con el déficit. Es necesario dejar de emitir y dilapidar fondos en cosas que no se necesitan. No hay otras opciones, es cortar el déficit", finalizó.

Por último, consultado por la posiblidad de que el presidente del PRO en Córdoba, Javier Pretto, pase a las filas de Hacemos Unidos por Córdoba como "vice" de Daniel Passerini, Larreta no confirmó a Cadena 3 ni desmintió la versión.

"No sé nada sobre esa versión. Lo único que puedo decir es que en Córdoba el PRO forma parte de Juntos por el Cambio", finalizó.

Entrevista de Rodolfo Barili.