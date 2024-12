Qué pudo haber causado el accidente del avión en San Fernando

El accidente de un avión privado en el aeropuerto de San Fernando ha generado múltiples interrogantes sobre las causas que llevaron a la tragedia. Según Carlos Vázquez, consultor aeronáutico, la información preliminar sugiere que el incidente se debió a un "error humano, un error de pilotaje" y que la aeronave aterrizó a una velocidad excesiva. "Los registros digitales muestran que venía a una velocidad muy superior a la debida a la hora de aterrizar", afirmó a Cadena 3.

El experto explicó que existen dos cajas negras en los aviones: una que graba los datos del vuelo y otra que registra las conversaciones en la cabina. "Cuando se rescatan, se sincronizan y se analizan para entender el resultado final", señaló. Hasta ahora, se ha determinado que el avión realizó un "plan de bajada y descenso inadecuado" y tocó pista en un punto mucho más allá del lugar recomendado para aterrizar.

Vázquez enfatizó que es "imposible" que el piloto no se diera cuenta de la velocidad inadecuada. "Hay suficientes alarmas como para indicar que el procedimiento no es correcto", indicó. Además, destacó que el copiloto también tiene un rol crucial en la seguridad del vuelo y debió haber advertido al comandante sobre la situación. "El comandante tiene que chequear y verificar, así que no hay excusas", agregó.

El consultor aeronáutico también se refirió a la experiencia del piloto, quien no era nuevo en la aeronave y era considerado un profesional calificado. "No encaja en su perfil y en su pasado", afirmó Vázquez, quien descartó la posibilidad de un "piloto suicida" en esta situación. "La información que se maneja sobre problemas personales del piloto son solo rumores y no hay evidencia que lo respalde", explicó.

En cuanto a la infraestructura del aeropuerto, Vázquez mencionó que la longitud de la pista es adecuada para la aviación general, pero que si hubiera sido más larga, el accidente podría haberse evitado. "La pista es adecuada para los aviones que operan ahí, pero la cercanía de las casas es un problema que se ha ido generando a lo largo de los años", comentó.

Finalmente, el consultor subrayó la importancia de esperar el informe final, que podría tardar entre cuatro y cinco meses. "La información que den esas dos cajas será lo más importante", concluyó Vázquez, dejando abiertas las preguntas sobre las verdaderas causas de la tragedia.

Entrevista de Ahora País.