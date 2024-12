Qué cortes de carne aumentan en diciembre y cómo reemplazarlos

Osvaldo Senger, carnicero de Colegiales, compartió su perspectiva sobre el mercado de la carne en un diálogo con Cadena 3, destacando el aumento de ventas en diciembre, especialmente en cortes tradicionales para las fiestas.

"Las ventas siempre en diciembre se aumentan un poco en cortes específicos", afirmó Senger, aunque también reconoció que "se sufre porque nadie viene y te encarga para el día 24 un kilo de carne para hacer un guiso".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a los cortes más solicitados, Senger mencionó: "Pechito, matambre, todo lo que es parrilla y algo de pollo". En cuanto a la situación de su carnicería, el comerciante expresó: "Ahora, la venta está positiva. Gracias a Dios tengo mi clientela, y me responde".

Al abordar el tema de precios, Senger explicó la variabilidad en el costo de la carne: "Si yo quiero comprar una lata de sardina, la misma marca, en tres lugares hay tres precios distintos. En la carne, el precio no es todo lo mismo".

También ofreció una recomendación sobre la calidad de los cortes: "Las calidades de carne marcan el precio. No es lo mismo comprar una cuadrada de un kilo y medio en tu carnicería que una cuadrada en el super".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre las alternativas de cortes más económicos, mencionó que se puede sustituir un peceto por una palomita o cuadrada, aunque advirtió que "es menos tierna". Senger remarcó en ese sentido que hay que tiernizar la carne.

El carnicero expresó su optimismo respecto al futuro del negocio, señalando que "la carne fue lo único que estuvo este año más de seis meses al mismo precio". Sin embargo, también identificó un cambio en los hábitos de consumo: "Ahora tengo tres hijas. Una no come carne por la protección animal, la otra porque le da lástima la vaquita, y la otra solo come carne si se la cocino yo".

Senger concluyó su intervención con un mensaje de esperanza: "Soy optimista y creo que vamos a andar bien".

Entrevista de Ahora País