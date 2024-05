Por qué Milei es un fenómeno: mirada de un sociólogo sobre el líder libertario

El presidente Javier Milei estuvo desplegando su "artillería" en Madrid y quedó en el centro de la escena pública por sus dichos contra su par, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, causando una revolución en las relaciones diplomáticas entre ambos países. También captó la atención por su show y presentación de su libro en el Luna Park a estadio lleno.

Según el sociólogo Marcos Novaro, Milei parece volverse "más oscuro" a medida que es más difícil que brinde explicaciones sobre lo que está pasando y lo que va a pasar en el país. "Él necesita sostener esta idea de que el Gobierno sabe que hay que darle tiempo", señala en diálogo con Cadena 3.

A pesar de la complejidad de las ideas económicas de Milei, su personalidad y su entusiasmo parecen haber capturado la atención del público. En un país donde muchos líderes políticos parecen carecer de entusiasmo, Milei pareciera destacarse. "En un país sin entusiasmo eso ha sido muy atractivo para la población", afirma Novaro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y añadió: "Uno no veía entusiasmo en Sergio Massa, no veía entusiasmo en Horacio Rodríguez Larreta ni en Patricia Bullrich, no se veía entusiasmo en nadie. Milei vio entusiasmo en un país sin entusiasmo y eso ha sido muy atractivo. También es el que nos está llevando de vuelta a ser relevantes en el mundo, un país que se ha vuelto insignificante, un país olvidado".

Además, el sociólogo señaló cómo Milei está intentando hacer a Argentina "relevante" en la escena mundial. Sin embargo, Novaro advierte: "Todo eso es una construcción que va a ser efímera si las cosas no empiezan a funcionar".

El especialista comparó la situación actual con la presidencia de Carlos Menem durante la hiperinflación en 1989. Aunque hay similitudes en términos del carisma personal y el culto a la personalidad del líder, también hay diferencias importantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Menem es cierto que era tenía mucha comunicación, pero también tenía dos leyes en su haber que le permitieron avanzar muy rápido con la etapa de las privatizaciones porque tenía el Congreso bajo control", explica Novaro.

Actualmente, el Presidente carece tanto del respaldo del Congreso como de un sistema político que lo ampare. "Es realmente un outsider", afirmó Novaro, y añadió que la fragmentación política podría introducir muchas complicaciones a las negociaciones en el Parlamento.

"El Presidente modera el aparato estatal para hacer alguna reforma o alguna privatización. Eso vamos a ver cómo lo hace. Los grandes problemas de Milei empiezan cuando se apruebe la Ley Bases y tenga que poner en marcha el aparato estatal", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.