Periodista chileno presente en la cancha: "Se vivió una película de terror"

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado tras una batalla campal entre hinchas. La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Danilo Díaz, periodista chileno que estaba en el estadio, habló con Cadena 3 y explicó lo sucedido y lo calificó como uno de los más graves en la historia del fútbol chileno.

"La gente vivió una verdadera película de terror, tanto los chilenos como los de Independiente que estaban abajo durante todo el primer tiempo", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La Policía no actuó y liberó la zona. Vimos una venganza carcelaria, no sabemos si los hinchas chilenos que quedaban arriba eran barras o no. La imagen de la ropa colgada en los alambres es carcelaria", aseguró el periodista.

Danilo Díaz también se refirió a la violencia en el fútbol chileno, un problema que según indica él ya lleva treinta años ocurriendo.

"En los últimos años, las barras en Chile empezaron a ser pequeños grupos de distintos barrios. Son grupos de 25, 30 muchachos que tienen problemas entre ellos. Hay 30 grupos de estos en cada barra y muchos de ellos son menores de edad", dijo.

Entrevista de Ahora País.