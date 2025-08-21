En vivo

Periodista chileno presente en la cancha: "Se vivió una película de terror"

La Copa Sudamericana vivió un episodio trágico tras la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile. 

21/08/2025 | 14:08Redacción Cadena 3

FOTO: Batalla campal en Avellaneda.

  1. Audio. Violencia en el fútbol chileno: el escándalo de Independiente y Universidad de Chile

    Cadena 3

    Episodios

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado tras una batalla campal entre hinchas. La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América.

Danilo Díaz, periodista chileno que estaba en el estadio, habló con Cadena 3 y explicó lo sucedido y lo calificó como uno de los más graves en la historia del fútbol chileno.

"La gente vivió una verdadera película de terror, tanto los chilenos como los de Independiente que estaban abajo durante todo el primer tiempo", señaló.

"La Policía no actuó y liberó la zona. Vimos una venganza carcelaria, no sabemos si los hinchas chilenos que quedaban arriba eran barras o no. La imagen de la ropa colgada en los alambres es carcelaria", aseguró el periodista.

Danilo Díaz también se refirió a la violencia en el fútbol chileno, un problema que según indica él ya lleva treinta años ocurriendo.

"En los últimos años, las barras en Chile empezaron a ser pequeños grupos de distintos barrios. Son grupos de 25, 30 muchachos que tienen problemas entre ellos. Hay 30 grupos de estos en cada barra y muchos de ellos son menores de edad", dijo.

Entrevista de Ahora País.

Lectura rápida

¿Qué evento fue cancelado? El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile.

¿Quién es Danilo Díaz? Es un periodista chileno que estaba presente en el estadio y comentó sobre la situación.

¿Cuándo ocurrió el incidente? Ocurrió durante el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Dónde tuvo lugar la violencia? En las tribunas del estadio Libertadores de América.

¿Por qué se canceló el partido? Debido a la violencia desatada entre hinchas, que fue calificada como una batalla campal.

