Los niños están perdiendo habilidades motrices finas: las pantallas, en la lupa

El impacto de la tecnología en el desarrollo de los niños despierta muchas preocupaciones entre los especialistas. Según un informe de Education Week, los menores de edad, considerados nativos digitales, están perdiendo habilidades motrices finas, y las pantallas podrían ser las responsables de esta situación.

La psicopedagoga Melina Bella (MP 113.928) destacó en diálogo con Cadena 3 que los niños, al priorizar el uso de dispositivos electrónicos, descuidan actividades fundamentales para su desarrollo motriz. "Los chicos comienzan a interactuar con pantallas antes de manipular objetos físicos que son esenciales para su crecimiento", explicó.

La especialista advirtió que el uso excesivo de tecnología puede generar dificultades notables en la escritura y en la ejecución de tareas cotidianas. "Vemos que muchos niños no logran copiar del pizarrón ni mantener un ritmo adecuado al dictado de la docente. Esto se debe a alteraciones en la motricidad fina, que afectan la forma en que sostienen el lápiz, algo básico para su escolaridad", afirmó.

Además, señaló que el tiempo que los niños dedican a actividades creativas como el dibujo disminuyó en estos años. "Hoy muchos prefieren jugar con dispositivos en lugar de pasar horas dibujando o recortando, lo que resulta más atractivo para ellos", comentó.

La psicopedagoga destacó que el desarrollo de la motricidad fina es crucial desde una edad temprana. "A partir de los seis meses, los niños comienzan a desarrollar habilidades motrices gruesas, y entre los dos y tres años, deben aprender a realizar acciones simples como abrir envoltorios o desenroscar tapitas", indicó.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de recuperar estas habilidades en niños que crecieron en un entorno digital, Bella respondió que aún es posible. "A los cinco o seis años, todavía se puede trabajar en el desarrollo de la motricidad fina, pero es necesario un espacio terapéutico específico. No se trata solo de sentar al niño a que pinte, sino de una consulta adecuada", aclaró.

El informe también reveló que el 77% de los educadores notaron un aumento en las dificultades de los niños para usar lápices, tijeras y lapiceras.

Asimismo, el 69% reportó problemas en acciones cotidianas como atarse los zapatos. "Los niños están acostumbrados a deslizar la pantalla, y esto limita su desarrollo manual", explicó Bella a Cadena 3.

Además, mencionó que muchos padres optan por facilitar la vida de sus hijos con productos como zapatillas con velcro en lugar de enseñarles a atar los cordones, lo que también contribuye a la falta de habilidades motrices.

Consultada respecto a si los niños de hoy compensan sus limitaciones con habilidades que antes no poseían, Bella respondió que, si bien hay aspectos positivos en el desarrollo cognitivo, como un mejor vocabulario y la capacidad de acceder a información, también es crucial regular el uso de la tecnología. "No todo es negativo. Algunos niños, incluso aquellos que no se comunican verbalmente, pueden utilizar dispositivos para expresarse", dijo.

Entrevista de Rodolfo Barili.