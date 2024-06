Rodolfo Barili

Les jode la democracia. Les molesta la alternancia. La mirada diferente. Desprecian el debate. El voto popular. La decisión de la mayoría. Aman romperlo todo. Son los que se alimentan del "cuando peor, mejor".

Esos violentos de manual volvieron ayer a hacer lo único que saben hacer en los alrededores del Congreso Nacional: romper, destrozar, enrarecer. Tratar de interrumpir el normal funcionamiento de un poder del Estado. En el manual de cómo hacerlo está “generar incidentes afuera, pedir la interrupción de la sesión adentro”. Y siempre hay algún grupo de legisladores que termina haciéndoles el juego.

Está vez no pudieron detener la sesión, como sí lo lograron otras veces.

Nada tienen que ver estos violentos con quienes, en derecho, fueron pacíficamente a oponerse a una ley que no les gusta. Eso es democracia.

Democracia no es romperlo todo cuando no me gusta algo. No es incendiar el vehículo de un medio de comunicación. Tirar una maceta en la cabeza de un efectivo policial. Arrojar piedras, bombas molotov y tuercas con gomeras.

La violencia no es democracia.

No se construye un país mejor sin respetar al que piensa distinto, aunque no nos guste lo que piense. De las diferencias se alimenta la democracia. No de la violencia.

Jamás.