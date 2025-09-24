La mamá de Barili contó al aire una imperdible anécdota sobre su primera novia

Antonia Di Biase, madre de Rodolfo Barili, compartió con humor y calidez detalles imperdibles y divertidos sobre la juventud de su hijo, incluyendo una historia sobre su primera novia que desató risas entre sus compañeros de "Ahora País".

La mamá del conductor de Cadena 3 recordó al aire un episodio de cuando Rodolfo tenía entre 15 y 16 años, época en la que comenzaba a salir. Según relató, ella le imponía un horario estricto para regresar a casa: las dos de la mañana. Sin embargo, en una ocasión, Rodolfo se retrasó 15 minutos.

Preocupada, Antonia se despertó y, al no encontrar a su hijo, decidió salir a buscarlo. "Me desperté, miro, este chico no ha llegado, ¿qué le habrá pasado?", contó. Armándose con una linterna, enfocó hacia la casa de la novia de Rodolfo, donde lo encontró en el zaguán. "Le dije: 'Rody, a casa'", narró entre risas, describiendo cómo Rodolfo, pedaleando su bicicleta, hizo una vuelta en U y regresó inmediatamente.

Antonia también bromeó sobre su rol de "bruja" como Rodolfo la describía, ya que lo seguía de cerca para asegurarse de que cumpliera con las reglas. "Yo hacía eso, lo saludaba, le preguntaba cómo le había ido, de paso veía cómo llegaba", explicó a Cadena 3, detallando su táctica para vigilarlo, que incluía colocar un sillón en la entrada para que Rodolfo tropezara y ella se despertara al oírlo.

Sobre la primera novia de Rodolfo, Antonia comentó que era una chica un año mayor que él, pero aclaró que no tenía nada en contra de ella. "Era muy chico", señaló, dejando entrever que consideraba a su hijo aún inmaduro para esas "aventuras" nocturnas. A pesar de las bromas de los conductores sobre si "salvó" a Rodolfo de esa relación, Antonia se limitó a reír y decir: "No sé si lo salvé o no".

Además, Antonia reveló que Rodolfo era un "un buen chico" cuando era niño, aunque reconoció su tendencia a acumular cosas, un hábito que sigue hasta hoy. "Siempre fue de guardar cosas, pero no tantas. Ahora tiene muchas", señaló, y mencionó que de vez en cuando hacen limpieza en su casa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Ahora País".