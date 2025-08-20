La condena social a la infidelidad es más fuerte en mujeres que hombres

En el mundo del espectáculo, la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez generó polémica luego de que ella tenga que salir a dar explicaciones tras serle infiel a su pareja.

La infidelidad de Gimena, reconocida públicamente, desató un juicio de valor y una condena social.

Mauricio Strugo, psicólogo y sexólogo especialista en parejas analizó en diálogo con Cadena 3 el impacto de las criticas a parejas famosas.

Strugo comentó que la condena hacia las mujeres en situaciones de infidelidad es más severa que hacia los hombres. "Cuando se trata de hombres, en general pareciera que no hay tanta condena social", aseguró. Esta disparidad resalta un patrón de comportamiento que afecta la autoestima y la salud mental de quienes están en el ojo público.

"Cerré todo. No estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana. Es es demasiado el odio y el hostigamiento", había declarado Accardi tras la separación.

El fenómeno de las redes sociales amplificó esta dinámica. "Hoy en día se da en las redes sociales al instante", señaló Strugo, refiriéndose a la impunidad con la que se hacen comentarios dañinos. Este entorno anónimo propicia un juicio que puede llevar a consecuencias graves, incluyendo problemas de salud mental.

La deshumanización que se observa en las redes es alarmante. Strugo enfatizó que "los medios también parecen haber perdido algún tipo de regla tácita que siempre guardamos sobre el respeto a la integridad del otro". Esta falta de consideración puede afectar no solo a los involucrados, sino también a sus familias y a la sociedad en general.