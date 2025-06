Kioscos de barrio: 16.000 cierres en un año marcan el declive del sector

En un contexto económico marcado por contrastes, donde sectores como el automotriz y la venta de viviendas muestran signos de recuperación, el comercio minorista de los kioscos de barrio enfrenta una crisis sin precedentes.

En el último año, cerca de 16.000 kioscos cerraron en Argentina golpeados por una recesión generalizada, la competencia de nuevos canales de venta y el avance de cadenas comerciales. El vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, Ernesto Acuña, brindó un panorama detallado de esta situación en diálogo con Cadena 3.

"Estamos pasando por una recesión generalizada, y los kioscos no estamos exentos. La gente tiene menos plata y gasta menos", explicó Acuña, destacando las razones detrás de esta debacle.

Una de las principales causas es la pérdida de exclusividad en la venta de productos tradicionales de los kioscos, como cigarrillos, bebidas y golosinas, que ahora se ofrecen en supermercados, farmacias, verdulerías e incluso en "mini kioscos" instalados en las cajas de grandes comercios. "Antes, esos productos eran exclusivos nuestros, pero ahora los encontrás en todos lados", lamentó.

Otro factor clave es el crecimiento de cadenas de kioscos, como las denominadas "Open 24", que, según Acuña, no compiten con mejores precios, sino con una estrategia de desgaste. "Por lo general, las cadenas son más caras que el kiosco de barrio. Nosotros trabajamos muchas veces con la familia, a veces el dueño está detrás del mostrador, pero las cadenas tienen empleados y abren múltiples sucursales. No les importa si un local no es rentable de inmediato; con 200 kioscos, lo que suma, suma", explicó. Esta dinámica, sumada a la presión económica, está llevando a la desaparición paulatina de los kioscos tradicionales.

La situación varía según la zona geográfica. En barrios de clase alta como Recoleta, Belgrano o Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, los kiosqueros reportan que las ventas se mantienen estables. Sin embargo, en áreas de clase media, como Villa Urquiza, las ventas cayeron un 40% en los últimos dos años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación es aún más crítica en los barrios del sur de la Capital Federal, donde los comerciantes aseguran que "no se vende nada". "Es por sectores y por factores. Solo un 10% de Argentina saca beneficio de esta estabilidad económica, pero la gran mayoría estamos tratando de aguantar, y muchos se están cayendo del sistema", afirmó.

El aumento de precios también agravó la crisis. Acuña relató que, tras la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, los productos de kiosco experimentaron incrementos significativos. "El día que asumió Milei, Arcor nos comunicó un aumento del 50% en toda su lista, después de un 10-15% a principios de diciembre. En el primer semestre de 2024, los precios se duplicaron", detalló.

Aunque la inflación se moderó, los precios de los productos de kiosco siguen subiendo mientras los salarios no acompañaron esos aumentos, reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores.

La radiografía del kiosco de barrio que cierra refleja un modelo tradicional, a menudo familiar, con el dueño trabajando directamente en el mostrador o, en algunos casos, con uno o dos empleados. Muchos operan desde una ventana en una casa o en locales pequeños, pero la falta de ventas y la competencia desleal los han llevado al colapso. "Los kiosqueros dependemos de un solo ingreso, el del kiosco. Si no vende, no hay forma de sostenerlo", subrayó Acuña.

Entrevista de Rodolfo Barili.