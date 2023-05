AUDIO: Hugo Porta, el ex Puma que comparó a Lionel Messi con Nelson Mandela

Hugo Porta, símbolo del deporte argentino, le entregó este martes a Lionel Messi el galardón al Mejor Deportista del Año en los Premios Laureus, y logró emocionar al capitán de la Selección de fútbol al comparar sus cualidades con las de Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica, tras permanecer preso durante 27 años.

El ex jugador de Los Pumas e integrante del Salón de la Fama del rugby expresó ante el auditorio en París: “Sos mucho más que un jugador de fútbol. Hoy todos los chicos que quieren ser jugadores de fútbol quieren ser Messi. La Academia Laureus te eligió para darte el premio no solo por lo que hacés dentro de la cancha, sino por lo que hacés afuera. Por la persona que sos, por tu humildad, por tu manera de liderar, por el ejemplo que das, por el apego a tu familia. Yo lo veo cada vez que trabajo con la Fundación Laureus en la Argentina, con los chicos que no tienen oportunidades, la admiración que te tienen. Te quieren todos, te queremos todos”.

“Tuve la oportunidad de conocer a Mandela. Mandela y vos tienen muchas cosas en común. Muchas habilidades de él, las tenés vos. Tu manera de liderar, tu manera de inspirar. Si Mandela estuviera aquí, te daría un abrazo. Te lo voy a dar yo en nombre de él. Te felicito”, cerró ante el aplauso de los presentes.

En diálogo con Cadena 3, Porta comentó: “El mensaje de la Selección argentina es el de que hay valores que no se negocian, que hay que respetar al otro, que hay que tener humildad, y creo que la sociedad debe tomar el mensaje de estos chicos jóvenes y el de los que los dirigen, que también tienen las cosas claras”.

“Yo siempre digo que practiqué un deporte en el que no hay privilegios, pero he sido un privilegiado porque la pelota ovalada me trajo a conocerlo a Mandela y a entregarle un premio a Messi en París”, sostuvo.

Sobre su relación con el gran activista contra el apartheid, contó: “Mandela me enseñó que todos somos de carne y hueso, que todos somos iguales, que debemos respetar al otro, que debemos liderar desde el ejemplo, era tan grande Mandela que me hizo creer que era su amigo, me sentí totalmente halagado y privilegiado de haber compartido momentos con él”.

Asimismo, señaló que Messi “conjuga algo muy especial” que son las virtudes de otras figuras del deporte argentino, más lograr ganar la Copa del Mundo y ser considerado el mejor jugador del mundo.

“El deporte auto convoca a los jóvenes y jugando se pueden transmitir valores, el deporte es parte de la cultura de un país”, afirmó.

Entrevista de Rodolfo Barili.