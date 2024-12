Habló el tío del colectivero asesinado por la música alta: "Vino a tirar"

Un policía retirado de la Federal mató de un balazo a un vecino en Lomas del Mirador por el "volumen alto" de la música durante los festejos de Navidad.

Todo empezó tras una discusión entre Sergio Díaz, la víctima, y el agresor, Rafael Horacio Moreno, de 74 años, que terminó detenido tras admitir ser el autor del crimen.

En diálogo con Cadena 3, Andrés, tío del colectivero fallecido, aseguró que Moreno "era un mal vecino" y reveló que ya había tenido enfrentamientos y discusiones con otros vecinos.

"Yo lo conozco, es muy mal llevado, contesta mal y es un mal vecino", comentó. Y amplió: "A un vecino le dijo que no lo molestara porque lo iba a cagar matando, a otro le rompió todas las cubiertas, y con otro discutió. Pero con mi sobrino y con el pibe mío, nunca tuvieron nada antes. Por eso me pareció muy raro que este señor se cruce, y en vez de agarrar y, ya que es policía, llame a un patrullero y que le haga bajar la música, no hizo eso, y él sabe cómo tiene que manejarse, pero él vino decidido a tirar porque vino con el arma puesta".

La discusión quedó registrada por las cámaras de seguridad ubicada en la calle Acevedo al 4100, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.

En medio de la pelea, el expolicía sacó un arma calibre .38 y asesinó al chofer de la línea 103 de colectivos.

Además, el tío de Sergio aseguró que su nuera (dueña de la casa donde pasaron Navidad) bajó la música cuando estaban por discutir, "pero no fue suficiente".

Sobre Sergio, dijo que era una persona "muy querida" y lamentó que tenía un hijo de seis años que ahora "lo dejó solito".

Andrés dijo que el cuerpo de Sergio todavía está en la morgue y que ya hablaron con el juez, quien les dijo que iban a hacer todo lo posible para entregarlo esta noche o mañana a la mañana.

"Pedimos que se haga justicia, por lo menos para que él esté en paz, así como también su madre y padre", concluyó Andrés.

Minutos después del disparo, la Policía arribó al lugar y detuvo al hombre, quien entregó el arma y admitió ser el responsable del asesinato.

La causa quedó a cargo del fiscal Matías Folino, quien imputó a Moreno por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Entrevista de "Ahora País".