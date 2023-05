Fabio Cuggini, indignado por los piquetes: "Acá va a correr sangre"

El estilista Fabio Cuggini, uno de los tantos comerciantes afectados por la marcha piquetera en la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que “hemos caído en la decadencia total” y que “va a correr sangre”.

“Hoy no laburamos, empecé a cobrar mil pesos para que vayan al baño y por lo menos me la gano”, dijo el reconocido coiffeur a Cadena 3.

Y prosiguió: “Hemos caído en la decadencia total. Los políticos en campaña tienen las soluciones para ser presidentes y diputados, pero estos quilombos no los solucionan”.

“Hace rato que dije que va a venir el apocalipsis, a mi no me asustan los del Frente de Todos y los otros, me parece que ninguno quiere a la Argentina, (Raúl) Alfonsín adelantó el gobierno cuando las papas hervían y le dio el paso a (Carlos) Menem para acomodar lo que iba a pasar”, recordó visiblemente indignado.

Y advirtió: “Acá sabemos lo que va a pasar, va a correr sangre porque alguien la va a hacer correr y ya te lo están avisando. La gente no aguanta más y no sale a la calle porque todavía sigue gastando lo poco que hay, aguanta, está dejada”.

“El otro día llamé a Kelly Olmos porque mandan inspecciones del Ministerio de Trabajo, dejé a una chica para que cuidara el negocio, le tomaron los datos, me encajaron una multa, se la peleé, y la piba declaró que no trabaja. Te mandan inspecciones un día en que arde la ciudad con los piquetes, todos los comerciantes fundidos, mandan inspecciones para recaudar”, sostuvo.

Sobre el llamado a la titular de la cartera de Trabajo, detalló: “La llamé como ciudadano y me respondió ‘que lo resuelva en la justicia’, le dije que era empleada mía y se volvió loca”.

“A los grandes corruptos que hoy dan clase de moralidad y honestidad los conozco y a muchos los conocí pobres. Estos gobernantes que administran la pobreza son todos millonarios disfrazados de pobres”, añadió.

Asimismo, señaló: “Hay periodistas que dicen pelotudeces porque seguramente mejoraron su calidad de vida, no sé si cobraron el sobre, pero la mejoraron; y hay periodistas respetuosos, yo hablo con todos, pero esto se va solucionar con sangre y va a correr sangre política”.

“Yo no voto más desde 2001, a mí me cagaron todos, me cansé de ser boludo. (...) No soy un boludo que voy a votar para que me estafen. (...) Los políticos me vienen a buscar pero después quieren transar, aquí hace falta mano dura, todavía seguimos con la historia de los desaparecidos y ¿Cómo ordenamos esto? la democracia se pierde con el desorden”, enfatizó.

A lo que agregó, basado en sus propias vivencias: “Tengo ganas de salir con una ametralladora y primero cagar a tiros a estos delincuentes, porque a mí me secuestraron, me gatillaron y no salió la bala y si tenía un arma los cagaba a tiros”.

La otra cara de la moneda

Por otra parte, una mujer que participa de la marcha piquetera le respondió a Victoria Tolosa Paz: “Siento mucha por los dichos de la ministra (de Desarrollo Social) porque ella dijo que nosotros sacábamos a los chicos a la calle, y si los sacamos es porque tenemos hambre, porque tenemos necesidad; antes de hablar de nosotras que se encargue de abastecer a los comedores populares, que los dejaron vacíos en la pandemia. Yo no tengo trabajo y tengo que ir a un comedor para subsistir”.

“La ministra se olvidó de abastecer a los comedores y lo poco que manda lo manda vencido”, afirmó.

Informe de Rodolfo Barili y Orlando Morales.