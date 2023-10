FOTO: Emprendedora contó que el chocolate subió un 50% y no puede reponer mercadería.

Paula, oyente de Cadena 3 y emprendedora gastronómica, contó que la materia prima con la que trabaja, el chocolate, aumentó su precio en casi un 50%.

“No puedo reponer mercadería por la venta del Día de la Madre, que tampoco fue tan buena porque la gente no tiene plata", contó la mujer que lleva adelante un pequeño emprendimiento @kyenna.chocolates.

Y agregó: “Esta mañana me llegó una nueva lista de precios con casi el 50% de aumento en el chocolate y me dicen que el problema es que la fábrica no puede cancelar sus deudas con proveedores en el exterior hasta que haya un cambio de gobierno, el grano de cacao es importado”.

“Son muchas horas de trabajo, es trabajo artesanal, lo hago en mi casa, mis hijos y mi esposo me ayudan, hay mucho trabajo atrás y no te salvás con las ventas”, se lamentó.

Además, precisó que el kilo de chocolate cuesta 13 mil pesos, “no tengo espalda para hacer un gran stock de chocolate, soy una pequeña emprendedora”.

“Sólo quiero trabajar, me gusta mucho lo que hago”, expresó.

Entrevista de Rodolfo Barili.