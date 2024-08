El planteo de un abogado experto en propiedad intelectual tras la desregulación

FOTO: Salones de fiesta ya no pagarán por pasar música: "El 80% de clientes se quejan"

Los salones de fiesta, hoteles, bares y restaurantes ya no deberán pagar a Sadaic por pasar música.

José Pablo Sala Mercado, abogado especialista en propiedad intelectual, en diálogo con Cadena 3, brindó su parecer y sus consideraciones sobre el derecho de autor en la música.

"No termina de estar claro qué alcanza la jurisprudencia. No alcanza a bares y restaurantes. En las fiestas privadas, en un ambiente cerrado sin invitados, entiendo que puede estar alcanzado un salón de fiestas o en un hotel, siempre que sea en las habitaciones y no en el bar", comenzó el letrado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El especialista afirmó que la música es una oferta con un agregado de valor. Debería tributarse por este beneficio. "El derecho de autor es monopólico, para servirse de la obra hay que pedir autorización. La mayoría de las reproducciones se dan desde el canal digital por lo que se puede cobrar directamente", indicó.

Sala Mercado afirmó que "se está violando el derecho de propiedad. Esto debía discutirse con mayor responsabilidad. Los topes de aranceles a veces son desmedidos, pero estoy a favor de revisar la participación de intermediarios. No se puede no reconocer el derecho de autor en lugares donde se cobra un arancel por la presencia".

"Los lugares donde hay fiestas privadas no deberían pagar, pero en el caso de bares y restaurantes sí deben hacerlo porque obtienen un beneficio sobre la obra del autor", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Ahora País".