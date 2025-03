El Gobierno evitó dar precisiones sobre las fechas para levantar el cepo

Tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, precisó este mediodía que el desembolso de 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) serán "de libre disponibilidad".

"Lo que se le solicita al staff del Fondo, estos 20 mil millones de dólares, van a ser de libre disponibilidad. No van a tener ninguna afectación específica y van a usarse para sanear el balance del Banco Central", señaló Adorni durante su habitual conferencia de prensa.

La misma fue presenciada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en primera fila, quien participó de la reunión de Gabinete que encabezó en la antesala a la comunicación el presidente Javier Milei.

Consultado sobre las fechas para levantar el cepo, el funcionario precisó: "Nadie va a poder precisar cuando es la salida del cepo".

"Hay error conceptual. Es un acuerdo distinto, hay un sector opositor, los tirapiedras que están cercenando o intentando desgastar al Gobierno, se aprovecharon de la confidencialidad del acuerdo del Fondo para empezar a brindar información falsa", cuestionó.

En la misma línea, completó: "El programa es nuestro, no es del Fondo. Es nuestro y el Fondo se acopla. Lo que no se entiende es que este programa es distinto, hay que entender que en este caso estos fondos lo que van a hacer va a sanear el Banco Central".

"Lo cierto es que el kirchnerismo en particular, pero la política en general, no le ha dado valor al patrimonio del Banco Central porque nunca les importó. Tiene sus activos y sus pasivos, y dentro de sus pasivos está el dinero nuestro. Entonces cuando no se le presta atención no se le está prestando atención es a los billetes que tenés en el bolsillo, y lo que termina ocurriendo es lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo: se te va destruyendo la moneda, se te va destruyendo el poder adquisitivo", desarrolló.

Minutos después del cuestionamiento de la expresidenta Cristina Kirchner a través de sus redes sociales, Adorni añadió: "Es difícil que quienes destruyeron la moneda hoy puedan abrir su mente para comprender cómo es el programa económico, en qué se basa la estabilización macroeconómica y por qué este acuerdo con el Fondo es distinto a todos los anteriores, que incluso firmaron ellos y que pactaron ellos".

"Acá no hay ajuste por hacer porque el ajuste ya se hizo y la estabilización macroeconómica ya se hizo, por lo tanto, lo que nos queda es seguir defendiendo los pasivos del Banco Central", subrayó, y agregó: "No es ni más ni menos que darte la garantía de que el Gobierno no te va a estafar, que vamos a defender lo que vos tenés en el bolsillo".

En otro pasaje de la conferencia, el vocero precisó además que se trata de un acuerdo confidencial, por lo que desmintió los trascendidos sobre los detalles de la letra, y si bien confirmó conversaciones avanzadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial, evitó dar precisiones respecto a los entendimientos.

Por último, aseguró que no anticipará si el acuerdo con el fondo obligará al Gobierno a aplicar modificaciones cambiarias, y rechazó diferencias entre los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado) y Luis Caputo (Economía) por el tema.

"Nadie discutió en la reunión de gabinete de hoy y no recuerdo en otra que se haya discutido sobre la política cambiaria o la política monetaria o la política, incluso, sobre la política fiscal no se discute", precisó, y concluyó: "No hay ninguna diferencia, o al menos no manifiesta".

Algunos metros distante, la ministra de Capital Humano a quien presentaron en tono de burla como "la candidata" asentía con vehemencia.

Informe de Ariel Rodríguez.