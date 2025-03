El Gobierno bonaerense y la Nación asistirán a afectados en Bahía Blanca

Bahía Blanca enfrenta una situación crítica tras un intenso temporal de lluvia y se estima que más de 350 milímetros cayeron en apenas cuatro horas.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo a Cadena 3 que la situación es "muy preocupante" y confirmó que se están tomando medidas de emergencia.

"Están viajando hacia la zona el ministro de Seguridad y nuestro ministro de Transporte para trabajar en coordinación con el Comité Provincial de Emergencias", señaló Bianco. La asistencia incluye la entrega de alimentos y la movilización de ambulancias 4x4 para atender a los afectados.

El Hospital Provincial Penna sufrió inundaciones importantes, lo que obligó a derivar a los pacientes a otros centros de salud de la zona. "Las ambulancias también se inundaron, y se tuvo que hacer un operativo de emergencia", explicó el ministro.

A medida que el agua comience a bajar, se planifica la reconstrucción de viviendas y la limpieza de las áreas afectadas. "Estamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura en todos los operativos necesarios", añadió Bianco.

El ministro destacó que, afortunadamente, no hay víctimas fatales ni heridos graves. "Estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Capital Humano para hacer una entrega de alimentos".

Sin embargo, se han reportado problemas de comunicación y se cortó la electricidad en varias áreas como medida preventiva. "Fue un pedido de Defensa Civil para evitar accidentes", aclaró Bianco.

El ministro también mencionó la colaboración con el Gobierno nacional, asegurando que se está trabajando de manera conjunta. "Me comuniqué con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y me puso todo a disposición. También me comuniqué dos veces con la ministra Patricia Bullrich, que está coordinando todo con el Ministro de Seguridad.

Entrevista de Rodolfo Barili.