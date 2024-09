El desesperado pedido de auxilio al 911 del cordobés sepultado por la avalancha

Gentileza: Radio con vos Patagonia

Un esquiador cordobés, identificado como Augusto Gruttadauria, de 29 años, fue rescatado en la madrugada de este jueves en el Cerro López (Bariloche) tras quedar atrapado bajo la nieve por más de 12 horas.

El operativo contó con la participación de la Policía, Protección Civil, Bomberos y el Club Andino Bariloche.

La llamada de emergencia: el primer aviso

A las 2:53 de la madrugada, la central de emergencias 911 de Bariloche recibió una llamada que alertaba sobre un hombre atrapado en la nieve, en la cara derecha del refugio del Cerro López. El deslizamiento había ocurrido varias horas antes, cubriendo a Gruttadauria y dejándolo inmovilizado.

El turista explicó que sus piernas habían quedado atrapadas bajo la nieve y que sus manos mostraban manchas negras, posibles signos de congelación. A pesar de la situación crítica, Augusto logró crear un respiradero improvisado para seguir con vida y así marcar su ubicación utilizando una funda brillante. Este detalle fue crucial para facilitar su rescate.

El estremecedor diálogo entre el esquiador cordobés y el 911

Operador: Emergencia, ¿en qué le puedo ayudar?

Augusto Gruttadauria: Hola, estoy en el Cerro López, me cayó una lancha. De pedo puedo respirar, pero tengo las piernas atadas, por favor.

Operador: A ver, no me cortés, que te voy a comunicar con Bariloche, ¿sí?

Operadora de Bariloche: Emergencia, buenas noches.

Augusto Gruttadauria: Hola, hace cuatro horas me cayó una avalancha en el Cerro López, por favor. Me está agarrando hipotermia. De pedo puedo respirar porque hice un hueco.

Operadora: ¿Cómo se llama, señor?

A.G.: Yo soy Augusto Gruttadauria, estoy en la cara derecha del refugio. Por favor envíen a alguien.

Operadora: Señor, señor, necesito que se calme. Escúcheme, sí, tenemos conocimiento. No me cortes, por favor, no me cortes. No hagas esfuerzos de más, ¿sí? Ya estamos localizando al personal. Quédate tranquilo, ¿sí?

A.G.: Ojalá vengan, ojalá lleguen.

Operadora: Sí, sí, van a ir, no te preocupes. Te voy a mantener en línea, yo no te voy a hablar, voy a estar contactando a otro personal, ¿sí? No me cortes. Yo te voy a mantener en línea todo lo que podamos, ¿sí?