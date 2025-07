Dólar: el asesor de Milei negó que el Gobierno esté interviniendo en el mercado

Miguel Boggiano, economista y asesor económico del presidente Javier Milei, salió al cruce de las versiones que sugieren que el Gobierno está interviniendo en el mercado cambiario para mantener el dólar en torno a los $1.300.

En diálogo con Cadena 3, Boggiano fue categórico: "No se está interviniendo en el mercado de dólares. No es que el Banco Central está vendiendo dólares ni que el Tesoro está vendiendo dólares. Lo que hace el Tesoro es ofrecer pagar más tasas a cambio de pesos, incentivando a vender dólares y hacer colocaciones en pesos. Eso es política monetaria a través de la tasa de interés".

El economista explicó que esta estrategia está relacionada con el manejo de las LEFI, instrumentos que calificó como "la versión post mortem de las Leliq", que pasaron del Banco Central al Tesoro para absorber el exceso de dinero. "Es parte de la política monetaria que está implementando el Gobierno, y los resultados están a la vista: inflación en baja y pobreza en baja", afirmó.

Consultado sobre las acusaciones de intervención directa en el mercado, Boggiano fue tajante: "No hay intervención del Banco Central en la banda cambiaria ni el Tesoro vendiendo dólares. Es un instrumento de política monetaria, nada más".

Respecto al mercado de dólar futuro, aclaró que "el Banco Central no interviene de forma regular. Puede haber ventas puntuales por un vencimiento o un arbitraje, pero no es una política regular". Añadió que las intervenciones en mercados de futuros, tanto en Argentina como en otros países, no se anuncian, ya que "la efectividad radica en que no se sepa quién está participando".

Sobre las especulaciones en torno al precio del dólar, Boggiano desestimó las preocupaciones sobre un tipo de cambio artificial. "El dólar flota, y la brecha entre el dólar MEP o contado con liquidación y el oficial es del 1%. Si las empresas tuvieran una restricción real, esa brecha sería mayor, pero no existe".

Según el economista, las empresas no enfrentan problemas significativos por el cepo, ya que pueden operar en el mercado financiero con una diferencia mínima. "Si alguien tiene pesos que no quiere, los pasa a dólares y eso no afecta el precio, porque la brecha es del 1%", insistió.

Boggiano también se refirió en Cadena 3 a las proyecciones alarmistas de algunos analistas en redes sociales, que vaticinaron un dólar a $4.000 o $1.600. "Son opinólogos que no tienen la menor idea. En Argentina, todos somos directores técnicos. Algunos no entienden, otros no quieren entender y algunos tienen malicia al desinformar", criticó.

Citando al ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que empresarios que confiaron en esas predicciones perdieron dinero, pero ironizó: "Si querés seguir contratando a alguien que te hace perder plata, es tu problema. Es casi una versión financiera del síndrome de Estocolmo".

Finalmente, sobre el avance de proyectos en el Congreso que podrían afectar el equilibrio fiscal, Boggiano se mostró despreocupado. "No me preocupa en lo más mínimo. Pone en evidencia a un arco político que quiere dañar el superávit fiscal, que está bajando la inflación, conteniendo el dólar y reduciendo la pobreza".

En ese sentido, calificó estas iniciativas como "un ataque directo al plan económico, disfrazado de causas nobles como las jubilaciones".

Entrevista de Rodolfo Barili.