Detuvieron al sospechoso de robo y presunto abuso sexual en barrio Güemes

Una joven de 17 años fue víctima de un grave hecho de inseguridad en el barrio Güemes de Córdoba durante el fin de semana. Según el informe del Ministerio Público Fiscal, un hombre fue detenido como el supuesto autor del abuso sexual y robo. El hecho ocurrió en la madrugada del 26 de este mes, y el detenido ha sido imputado por abuso sexual con acceso carnal, calificado por uso de arma de fuego, robo calificado y violación de domicilio en concurso real.

El doctor Juan Ávila Echenique, a cargo de la Fiscalía que interviene en delitos contra la integridad sexual, confirmó la detención a Cadena 3. La información señala que el detenido fue capturado en las inmediaciones de Güemes, aunque se menciona que podría haber ocurrido en otro lugar.

Según los testimonios recabados, los delincuentes habrían robado un celular y otros objetos personales, incluyendo una computadora, y estarían involucrados en un delito de instancia privada que afecta a una menor de 17 años. La denuncia fue presentada en el Polo de la Mujer, lo que ha generado una fuerte reacción entre los vecinos de la zona.

Los habitantes del barrio han expresado su consternación y preocupación por la seguridad. Se llevaron a cabo protestas en el centro vecinal de Güemes, donde los vecinos piden mayor presencia policial. “Los vecinos tienen miedo de salir de sus casas porque se apuntan ahí, se ponen a drogar en las puertas de las casas”, comentó Soledad, una comerciante local.

Soledad también destacó que, aunque ella no ha sido víctima de robos, la situación se ha vuelto insostenible: “Esto fue como la gota que rebalsó el vaso de lo que pasó a esta chica a la madrugada. Encima no hay domo, no hay nada como para que pueda verse”.

La falta de seguridad ha llevado a los residentes a cuestionar la efectividad de la presencia policial en la zona. “De vez en cuando hay policía, pero a media cuadra están tomando y drogándose y los policías no hacen nada”, agregó Soledad.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar la veracidad del abuso denunciado, mientras los vecinos reclaman acciones inmediatas para mejorar la seguridad en el barrio.

Informe de Gonzalo Carrasquera