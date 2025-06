Daniele, contra Passerini, Pretto y Llaryora: "Juro que la van a pagar caro"

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) continuó este jueves con su plan de lucha en la ciudad de Córdoba, manteniendo las asambleas de dos horas por turno en las escuelas y dependencias municipales, medidas afectan el normal funcionamiento de las instituciones.

La masiva movilización inició a las 11:00 de la mañana en el Palacio Municipal 6 de Julio, en la histórica esquina de Cañada y 27 de Abril y generó complicaciones en el tránsito del centro de la ciudad.

Ante una multitud, el titular del gremio, Rubén Daniele, acusó a Daniel Passerini, Javier Pretto y a Martín Llaryora de no conocer lo que pasa en Córdoba. "No conocen el pulso de la ciudad. Juro que la van a pagar caro", dijo en referencia al intendente, viceintendente y gobernador provincial.



Rubén Daniele, titular del Suoem. (Foto: prensa Suoem)

Daniele anticipó que habrá mayor conflictividad en las calles. "Esta es la falsedad de esa mesa en el Ministerio de Trabajo, juro que la van a pagar caro. Les digo algo, hemos resuelto poner en marcha un plan de lucha sin conciliación. Este gremio va a luchar por los derechos de los ciudadanos".

Y añadió: "No le tenemos miedo a las extorsiones, no le tenemos miedo a los aprietes, no nos asustan ni los pedorros descuentos, ni las conciliaciones mentirosas. Les vamos a hacer tronar el escarmiento, carajo".



Marcha del Suoem en las calles de Córdoba. (Foto: prensa Suoem)

Más temprano, el vocero del Suoem, Ariel König, brindó a Cadena 3 detalles sobre los motivos de las protestas: "Después del papelón que hicieron las autoridades municipales pidiéndole a la Secretaría de Trabajo una instancia de diálogo, para después quedarse callados, mudos y solo presentar una nota que en los hechos solo dicen que no van a dialogar y encima amenazan, decidimos retomar nuestro plan de lucha".

La movilización responde a la falta de avances en las negociaciones con las autoridades municipales, quienes, según el gremio, no mostraron voluntad de diálogo. A pesar de que la Municipalidad de Córdoba aún tiene la posibilidad de solicitar una conciliación obligatoria a través de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, hasta el momento no tomó esa medida.

El Suoem advierte que las acciones gremiales podrían intensificarse en los próximos días, dependiendo de las decisiones que se tomen en la asamblea de hoy.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González y Fernando Barrionuevo.