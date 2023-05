Crimen de Milagros Bottone: para la jueza, la Justicia había actuado bien

La jueza de niñez, adolescencia y violencia de género, Mariana Wallace, se refirió al crimen de Milagros Bottone y aseguró que solo recibió tres denuncias de parte de su familia. "Por violencia familiar tenemos tres causas, desconozco las demás", aseguró la magistrada en diálogo con Cadena 3 sobre las nueve presentaciones que la familia indicó que llevó adelante.

Ricardo Rafael Bottone, padre de Milagros y expareja de Mercedes Martínez, tenía denuncias judiciales por violencia de género y amenazas y le regía una orden perimetral. El hombre intentó matar a Mercedes y baleó a Milagros en el tórax en una vivienda ubicada en el barrio Alta Córdoba de la ciudad capital, herida que derivó en el fallecimiento de la chica.

"Solo puedo dar cuenta de lo que es mi responsabilidad. Recibimos tres denuncias por violencia familiar que vinculaban al señor Bottone. Dos de ellas las hizo su esposa y otra la hizo Milagros. De las tres denuncias, se tomaron las medidas con mayor nivel de recaudo y cuidado", sostuvo la magistrada.

E insistió: "Tenemos tres denuncias solamente y le incautamos las armas al señor Bottone, fue una de las primeras medidas. Están en poder de la Justicia, fue una incautación positiva y esas armas no se le devolvieron".

Sostuvo que se había ordenado un tratamiento psicológico al asesino y hubo un seguimiento, hasta que el abogado del hombre desistió de la representación. "Cuando eso ocurre se vuelve dificultoso hacer un seguimiento más exhaustivo", precisó.

"A Mercedes se la escuchó y tomábamos contacto con ella. En febrero, sin haber hechos de violencia, ordenamos medidas. Revisamos permanentemente la situación de la causa y sin que la exesposa nos haya pedido, le consultamos cómo se encontraba", detalló a Cadena 3.

Por otra parte, consultada acerca de los exámenes psicológicos del agresor, y teniendo en cuenta el testimonio de la hermana de la víctima, Florencia, quien sostuve que creía que el asesino pagó para que resultaran bien los exámenes, la jueza indicó que "hubo una acreditación de un comienzo terapéutico" pero sostuvo que "no lo sostuvo".

En un fragmento de la entrevista que generó un cruce con el conductor Rodolfo Barili, Wallace dijo que "el contexto de las tres hermanas era un contexto disímil respecto del posicionamiento de la madre y de su determinación de no seguir viviendo en este contexto". En ese sentido, afirmó: "Quien claramente la acompaña con un compromiso personal muy fuerte es Milagros. De las otras dos hermanas el acompañamiento fue, dicho por Mercedes, una fue un acompañamiento neutro y otra fue un acompañamiento alineada al del señor". Y afirmó: "Algunos de los incumplimientos pueden estar vinculados incluso a esta situación familiar distinta".

"Posiblemente sí haya que trabajar en la confianza en la institución para que se hagan las denuncias o que nos llegue toda la información", reconoció en alusión a las denuncias que aseguró desconocer, argumentando que "nos han referido de la existencia de otros episodios de violencia".

Tras conocer la muerte de la joven, dijo estar "consternada" y aseguró que este hecho hace "redoblar esfuerzos y humanizar el servicio que prestamos".

Y concluyó: "Siempre estamos atentas a las observaciones que se nos hacen para mejorar esta prestación. He tomado nota de al menos dos aspectos que usted me ha referido y que lo vamos a incorporar, como el sistema de comunicación y acumulación que nosotras a algunas de estas denuncias que usted refiere no las tenemos en el expediente. Eso es un tema que se puede trabajar y pulir porque posiblemente hubiese afinado otros aspectos que no surgen de las comunicaciones que teníamos directamente con quienes denunciaban".

Entrevista de Rodolfo Barili.