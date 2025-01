Confusión por la baja del riesgo país: ¿Perforó los 500 puntos?

El riesgo país en 454 puntos es un error técnico a partir del pago de títulos que se realizará el jueves, según señalaron asesores del Ministerio de Economía.

"Esto no es así, evidentemente hay un error en el índice y muestra un descalce en el precio por el pago de cupones y amortización de los bonos. Paciencia, con el orden macro ya vamos a llegar a esos niveles!", señaló Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo.

Apenas se iniciaron las operaciones, las pantallas de los inversores mostraban un riesgo país en 454 puntos básicos que fue informado por la agencia Reuters. Tras divulgarse la noticia desde el Palacio de Hacienda hicieron la aclaración.

El lunes, el riesgo país cerró en los 569 puntos básicos, una cifra que no se veía desde agosto de 2018, a partir del anuncio que hizo el Banco Central el viernes cuando difundió un repo (préstamo de bancos garantizados con bonos) por US$1.000 millones para fortalecer las reservas.

El riesgo país es un índice que mide la sobretasa que tienen que pagar los bonos de países emergentes frente a los del Tesoro de Estados Unidos, considerados los activos más seguros del mundo. Si los bonos argentinos suben, este índice tiende a la baja, y al revés.

El economista Fernando Marengo explicó a Cadena 3 que una baja en este índice sugiere un aumento en la capacidad de pago del deudor, lo que se traduce en un incremento en el precio de los bonos. "Que baje el riesgo país es clave", afirmó, ya que también afecta la tasa de endeudamiento del sector privado, facilitando el acceso a financiamiento necesario para la inversión y el crecimiento económico.

Sin embargo, Marengo aclaró que la disminución del riesgo país no se traduce inmediatamente en créditos más baratos para las pequeñas y medianas empresas. "Claramente no es de un día para el otro", señaló, y enfatizó que "el riesgo no es solamente un tema económico", sino que también incluye factores institucionales y de seguridad jurídica.

A pesar de esto, el economista observó un crecimiento en el crédito, especialmente en pesos, que ha aumentado un 80% ajustado por inflación desde mayo. Las empresas grandes están aprovechando la baja del riesgo país para emitir deuda en dólares a tasas atractivas, aunque el ruido en el sector privado persiste debido a cambios en la economía argentina.

Marengo también mencionó que, a pesar de la baja en el riesgo país, los capitales extranjeros aún son cautelosos. "Si a fines de 2024 están en 800 puntos básicos el riesgo país, ya se empieza a tomar más o menos en serio alguna inversión en la Argentina", dijo, refiriéndose a proyecciones anteriores de otros economistas.

El Gobierno tendrá que pagar cerca de US$4.400 millones esta semana por el pago de renta y amortización de los bonos soberanos Globales y Bonares, lo que genera un ajuste en los precios. La fecha de pago estaba prevista para el 9 de enero. Sin embargo, como la renta fija operará hasta las 14 horas, aclararon que la fecha de pago no se trasladará al 10 de enero.

Entrevista de Guillermo López.