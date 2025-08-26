En vivo

Claudia Villafañe chocó frente a la cancha de River

La empresaria no quiso recibir asistencia médica y pidió retirarse por sus propios medios.

26/08/2025 | 12:14Redacción Cadena 3

FOTO: Claudia Villafañe sufrió un accidente

Claudia Villafañe chocó este martes a la mañana a la altura de la cancha de River, en Avenida Udaondo y el Puente Labruna. 

Según informaron en América TV, la empresaria sufrió heridas leves en la cabeza, pero pidió que no la trasladaran, ya que prefería irse por sus propios medios.

En diálogo con Marina Calabró, llevó tranquilidad. "Estoy bien. Fue un choque nada más". Según el parte policial, la expareja de Diego Maradona habría efectuado un giro en U en un sector no permitido.

"Respecto a la parte damnificada la misma se encuentra ilesa. En relación con la imputada, [Villafañe] presentó una lesión leve cortante en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por lo que concurrió por sus propios medios a un centro de salud cercano", agrega el informe.

Lectura rápida

¿Quién estuvo involucrada en el accidente?
La empresaria Claudia Villafañe.

¿Dónde ocurrió el choque?
En Avenida Udaondo, frente a la cancha de River.

¿Qué tipo de heridas sufrió?
Sufrió lesiones leves en la cabeza.

¿Cómo reaccionó Claudia Villafañe tras el accidente?
No quiso recibir asistencia médica y se fue por sus propios medios.

¿Qué dijo Villafañe tras el accidente?
Afirmó: “Estoy bien. Fue un choque nada más”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

