Claudia Villafañe chocó frente a la cancha de River

Claudia Villafañe chocó este martes a la mañana a la altura de la cancha de River, en Avenida Udaondo y el Puente Labruna.

Según informaron en América TV, la empresaria sufrió heridas leves en la cabeza, pero pidió que no la trasladaran, ya que prefería irse por sus propios medios.

En diálogo con Marina Calabró, llevó tranquilidad. "Estoy bien. Fue un choque nada más". Según el parte policial, la expareja de Diego Maradona habría efectuado un giro en U en un sector no permitido.

"Respecto a la parte damnificada la misma se encuentra ilesa. En relación con la imputada, [Villafañe] presentó una lesión leve cortante en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por lo que concurrió por sus propios medios a un centro de salud cercano", agrega el informe.