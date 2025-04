Alberto Rodríguez Saá: el político que vive de los impuestos, pero no los paga

FOTO: Alberto Rodríguez Saá: el ex gobernador que no paga impuestos desde 2016

Por Mauricio Conti

El exgobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quedó en el ojo de la tormenta al descubrirse que no paga los impuestos de sus propiedades desde septiembre de 2016.

El puntano, que ocupó cargos como senador nacional y gobernador en varias ocasiones desde 1983, evadió sus obligaciones fiscales por varios periodos; mientras dejó a su provincia con un alarmante índice de pobreza: 7 de cada 10 niños por debajo de la línea de subsistencia.

El foco de la investigación recae en una de sus tantas propiedades, ubicada en General Paz 777, Villa Mercedes. Según la declaración jurada de Rodríguez Saá, esta casa, pintada de violeta y custodiada por cámaras de seguridad entre frondosos árboles, es solo una muestra de su patrimonio.

Sin embargo, los impuestos correspondientes no se abonaron desde hace casi una década. No es un descuido de este mes ni del anterior. Directamente hay que remontarse a 2016 y no hay registros de pago en 2017, 2018, 2019, 2020, ni hasta hoy.

La investigación no se detiene allí. Cadena 3 intentó obtener respuestas del exgobernador, pero su entorno optó por el silencio. Al tratar de establecer un contacto con El Diario de la República, propiedad de Rodríguez Saá, un supuesto vocero le dijo a este medio que, por ahora, no hay comentarios al respecto.

El Diario de la República, junto con otros negocios ligados al exmandatario, habría recibido millonarias sumas de dinero del Gobierno provincial durante su gestión, lo que plantea un posible conflicto de intereses y un círculo perfecto: él era el gobernador, tenía el dinero público y lo giraba a sus propias empresas.

El senador provincial por San Luis, Adolfo Castro Luna, habló del tema en diálogo con Cadena 3. "Que no haya pagado impuestos no es novedad. Quien vivió de los impuestos toda su vida no es capaz de pagar los propios. Dejó una provincia fundida, con índices deplorables y aun así tiene el descaro de no cumplir".

Mientras tanto, propiedades como la del exclusivo barrio Beverly Hills en Punta del Este, conocida como "Xilium", también están bajo escrutinio, aunque las respuestas oficiales siguen pendientes.

Antes las consultas de este medio al municipio de Villa Mercedes y a la Provincia sobre posibles acciones legales para exigir el pago, se supo que no hay movimientos concretos hasta el momento.

Este caso revive la imagen de San Luis como "uno de los últimos feudos" del país, donde Rodríguez Saá parecía dueño de todo, mientras eludía sus responsabilidades fiscales.

El contraste es contundente: un hombre que en 1983 pedía créditos para comprar una casa hoy es considerado millonario, con propiedades en San Luis, Capital Federal y el extranjero, pero que no aporta al sistema impositivo que financia hospitales, escuelas y seguridad. Lo de Alberto Rodríguez Saá es la historia de un político que vive de los impuestos desde hace más de 40 años, pero él no los paga.

