Agro

Se viene la Semana AgTech: innovación tecnológica y producción agropecuaria

Se realizará el próximo 12 y 13 de agosto en el sur cordobés.

09/08/2025 | 08:39Redacción Cadena 3

FOTO: Se viene la Semana AgTech: innovación tecnológica y producción agropecuaria

Guillermo López Por Guillermo López

Que Argentina sabe producir granos y carnes no tiene discusión. Pero podría ser más productiva, eficiente e inclusiva y la tecnología es una aliada para poder conseguirlo.

Esa será la idea central del encuentro que se realizará la semana próxima en la Sociedad Rural de la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Agregarle digitalización a la agricultura para darle mayor valor, hacer más global la producción y dar herramientas en el lugar donde se produce y donde se transforman es el leit motiv de este encuentro a realizarse en esa localidad, donde hace pocas semanas el Gobierno provincial inauguró un polo científico tecnológico.

Días atrás, el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, destacó la importancia del ecosistema Agtech. “Es fundamental reconocer este capital y potenciarla. Río Cuarto ya es un modelo nacional de tecnología aplicada al agro, desde el uso de inteligencia artificial hasta plataformas digitales que optimizan el rendimiento agrícola. Hoy nuestras start-ups están instaladas en EE. UU., y muchos de sus profesionales egresaron de nuestra universidad”, resaltó.

AgTech Week 2025 representa un hito para la región, no sólo por su alcance, sino por el compromiso compartido entre los sectores público y privado para proyectar a Río Cuarto como Capital Nacional del AgTech.

Lectura rápida

¿Qué se discutirá en el encuentro en Río Cuarto? Se discutirá cómo la digitalización puede aumentar la productividad y eficiencia en la agricultura.

¿Quién destacó la importancia del ecosistema Agtech? El intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, destacó su importancia.

¿Cuándo se realizará el encuentro? El encuentro se realizará la semana próxima.

¿Dónde se llevará a cabo el evento? Se llevará a cabo en la Sociedad Rural de Río Cuarto.

¿Por qué es importante AgTech Week 2025? Es importante por su compromiso entre los sectores público y privado para proyectar a Río Cuarto como Capital Nacional del AgTech.

