Quién es quién en la crisis interna de Juntos por el Cambio

Julio Perotti

La idea de incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, abrió una grieta interna que deja a personajes de un lado y de otro.

¿Por qué pasa ahora? Porque estamos a una semana del cierre de alianzas, que es el 14 de junio.

Hagamos un repaso de quién es quién en esta disputa.

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial, fue el impulsor. Antes planteaba su idea de ampliar el frente de aliados después de las elecciones, pero de pronto apareció con esta idea ahora porque, dijo, fortalece el espacio.

Gerardo Morales, presidente del radicalismo. Se suma a Rodríguez Larreta y cuestiona a los que se oponen dentro del PRO. “Quieren convertir a Juntos por el Cambio "en una secta cerrada".

Miguel Ángel Pichetto, líder de Encuentro Republicano Federal. También en esta línea, expresó el lunes su apoyo con una foto con Rodríguez Larreta. "Ampliar la base de sustentación es bueno para el país", dijo.

Elisa Carrió, líder de Coalición Cívica, y Maximiliano Ferraro, presidente de la fuerza, se juegan a favor con los mismos argumentos.

Martín Lousteau, de Evolución, donde participa el candidato a intendente de Córdoba, Rodrigo de Loredo, es otro más en la lista de los que aprueban la incorporación de Schiaretti. Aunque el discurso suena contradictorio: ¨Trabajamos para ganar Córdoba y apoyamos la ampliación de Juntos por el Cambio”.

Facundo Manes, que se postula como precandidato presidencial, viene relacionado con Schiaretti desde hace tiempo.

Por el no

Patricia Bullrich, en una puja encarnizada contra Rodríguez Larreta, no quiere saber nada.

Mauricio Macri tampoco. Curiosamente, desde sectores de Juntos por el Cambio en Córdoba siempre le cuestionaron a Macri su amistad con Schiaretti. Hoy, Macri, principal opositor, con Bullrich, fue terminante: “Esto pone en crisis a la coalición”.

Recordemos, además, que Macri está jugando su liderazgo, desafiado por Rodríguez Larreta.

En Córdoba

La lista de opositores al acuerdo es liderada, obviamente, por el candidato de Juntos por el Cambio a gobernador, Luis Juez, que va a las urnas el 25 de junio contra al postulante de Schiaretti, Martín Llaryora.

"Yo quiero ganarle a Schiaretti en Córdoba, hago campaña con eso, y después vienen y me lo ponen en la lista", se quejó Juez el lunes en el Comité Nacional de la UCR en Alsina al 1700, adonde llegó de sorpresa y sin ser invitado a la reunión.

Todas las fuerzas de Juntos por el Cambio en Córdoba (juecismo, obviamente; radicalismo, macrismo) se pronunciaron en distintos tonos pero de manera coincidente en contra.

Lo mismo que Juez, dicen que esperaron 24 años de gestión peronista en Córdoba y que, justo ahora, cuando ven que tienen chances, les suman a Schiaretti.

De pronto, Juez cuenta con un aliado impensado (con el que cerró filas dos semanas atrás después de muchos desencuentros) y que es Macri.

"No se le puede faltar el respeto así a los candidatos y ciudadanos cordobeses. Los que proponen esto de esta manera no entienden y no conocen a los cordobeses", sostiene Macri, quien cuestionó la "improvisación y superficialidad" de Larreta porque se evitó un "debate interno, amplio, respetuoso para analizar pros y contras".

Hoy en la Bolsa de Comercio, Macri dijo que el tema no está cerrado.

Preguntas finales

- ¿A quién beneficia esta crisis?

- ¿Sirve a Schiaretti para ganar visibilidad?

- ¿Cohesiona el frente interno en torno de Juez, después del desgajamiento de algunos miembros que pasaron a las filas del peronismo?

- ¿Repone la figura de Macri en territorio cordobés, donde siempre pisó fuerte?

- ¿Ayuda a la campaña en Córdoba de Patricia Bulllrich?

- ¿Quién va a recibir a Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales cuando vengan a hacer campaña?

- ¿Cuán profunda es la herida y cómo impactará en el posicionamiento cordobés en las Paso, en agosto?

- Y la pregunta final: ¿Hay riesgo de ruptura?

- El viernes, día D.