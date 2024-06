¿Poner en jaque al gobierno o al sistema?

Julio Perotti

Según el diputado radical Martín Tetaz, al presidente javier MIlei le resultará difícil rechazar una ley que fue aprobada con los dos tercios de los votos.

Es que la votación de la movilidad jubilatoria, con una nueva fórmula, obtuvo los dos tercios en la madrugada de este miércoles, con la presencia de 240 diputados.

Se necesitaban 160 votos para alcanzar la mayoría especial y eso fue lo que sucedió, con 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones.

Pero Milei lo reiteró este mediodía: va a vetar.

Es importante tener en cuenta no solo cómo votaron los diputados, sino también quiénes no estuvieron presentes durante la votación, ya que eso reduce el número necesario para alcanzar los dos tercios.

Hubo 16 ausencias durante la votación del primer dictamen de minoría, el cual resultó ganador. Siete de estas ausencias fueron del partido Pro, incluyendo nombres destacados como Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, quien fue autora de uno de los dictámenes de minoría.

Se sabe que hubo un sector del partido que consideraba abstenerse, pero al final se impuso la decisión de votar en contra.

También se ausentaron tres nuevos aliados del Gobierno, el bloque completo Independencia.

En resumen, los ausentes durante esa votación fueron: Manuel Aguirre del radicalismo correntino; Belén Avico, Héctor Baldassi, Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, Héctor Stefani, Aníbal Tortoriello y María Eugenia Vidal del Pro; Jorge Avila y Francisco Morchio por Hacemos Coalición Federal; Agustín Fernández, Elia Marina Fernández y Gladys Medina de Tucumán; Ricardo Daives y Magalí Mastaler de Unión por la Patria, y Rocío Bonacci de La Libertad Avanza.

Los votos a favor fueron 97 de Unión por la Patria, 34 de la UCR, 13 de Hacemos Coalición Federal, 8 de Innovación Federal, 6 de la Coalición Cívica, 2 de Por Santa Cruz y 1 de Osvaldo Llancafilo del MPN.

Los votos en contra fueron 36 de La Libertad Avanza, 30 del Pro, 3 del MID, 1 de Ricardo López Murphy por HCF y 2 de Buenos Aires Libre.

Finalmente, hubo 5 abstenciones de la izquierda, 2 de Producción y Trabajo y 1 de Paula Omodeo de Creo.

El presidente Javier Milei ya anunció que vetará cualquier iniciativa legislativa que pueda afectar el compromiso oficial con el déficit cero. Esto deja claro cuál será el destino de esta iniciativa si es aprobada en ambas cámaras.

Aunque logró una mayoría especial en Diputados y probablemente se repita en el Senado, el Poder Ejecutivo puede vetar una ley sin importar el número con el que haya sido sancionada. Puede vetarla total o parcialmente.

Las cámaras pueden insistir, pero para que sea válido, también debe ser por los dos tercios. En ese caso, si sucede, el presidente no puede hacer nada al respecto.

Si las cámaras insisten pero no se alcanzan las mayorías especiales necesarias, el tema no puede ser tratado nuevamente durante todo el año legislativo.

Cuando hablamos de dos tercios, nos referimos a los legisladores presentes.

El artículo 83 de la Constitución nacional establece que si un proyecto es rechazado total o parcialmente por el Poder Ejecutivo, vuelve a la Cámara de origen. Esta la discute nuevamente y, si es confirmado por mayoría de dos tercios de votos, pasa a la Cámara de revisión.

Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán nominales, por sí o por no, y los nombres y fundamentos de los votantes, así como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente en la prensa. Si las cámaras no están de acuerdo con las objeciones, el proyecto no se puede volver a tratar durante ese año legislativo."

La pregunta final es si el sistema económico, en este caso el previsional, puede resistir un juego político en el que la oposición busca poner en jaque al gobierno.

Porque los que votaron son los mismos que aplaudieron cuando Cristina Kirchner vetó el 82 por ciento móvil.

O los que apañaban las piedras contra el Congreso cuando Mauricio Macri intentó una fórmula que mejoraba la situación de los jubilados.

Los jubilados requieren toda la atención, No hay ninguna duda

Pero estamos ante un sistema endeble.

Escuchemos la explicación del economista Ricardo Arriazu, al disertar en el Foro Económico Latinoamericano.

Por supuesto que quisiera jubilados que no solo vivan bien sino que puedan disfrutar el ser jubilados. El punto es cómo se financia. Aqui lo explica Ricardo Arriazu @macroanalistas https://t.co/QuKgBsriX3 — Liliana Franco (@lilianafranco20) June 5, 2024

