De las opiniones de los famosos al populismo: gracias Carmen Domingo

Julio Perotti

Esta vez, un Abrapalabra con una invitada, pero que no está acá ni por teléfono..

Lo leemos en una columna de la escritora Carmen Domingo* en El País, de Madrid, titulada: De las opiniones de los famosos al peligro del populismo

Esto, a propósito de todas las polémicas que se generan en las redes sociales ante medidas que toma el gobierno del presidente Javier MIlei.

No se trata, por cierto, de censurar cualquier opinión. Todo el mundo es libre de decir lo que considere, en tanto no haya agravios ni ofensas.

Pero veamos estas situaciones.

Recuerda Carmen Domingo:

“Hace un tiempo, coincidiendo con la pandemia, un periodista en una rueda de prensa le preguntó a Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, qué opinaba de las medidas que se había tomado en el futbol por el coronavirus. El entrenador no dudó: ‘Mi opinión sobre el coronavirus no es importante’. Él no era quién para cuestionar las decisiones médicas”.

Carmen Domingo repasa otros hechos similares, como el intercambio de opiniones en España entre la exministra Irene Montero y ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre el juicio de Dani Alves, en el que ésta pedía respeto a las decisiones judiciales.

Irene no tardó en tuitear: “Pido al Gobierno que no dé pasos atrás en la lucha contra las violencias machistas. Decir, ante un caso de violencia sexual, que se valorará cuando haya sentencia es hacer depender la credibilidad de la víctima del resultado del proceso judicial”.

Justamente en un conflicto legal, es el proceso judicial, el que decide quién dice la verdad y quién no.

En definitiva, quién tiene credibilidad. Si la credibilidad no dependiese de ese proceso judicial, como sugiere la exministra, y ya partiésemos de que es patrimonio de una de las dos partes, dejaría de tener sentido no solo el proceso judicial, también nuestro sistema judicial.

En esta misma línea, la de cuestionar a los profesionales, se situaba Penélope Cruz en la reciente gala de los Goya. A la pregunta de un periodista acerca de las víctimas de violencia machista, la conocida actriz, primero señala que “el periodismo no puede tomar el rol de la justicia”, en clara referencia a las investigaciones de diarios españoles, pero además sostiene que lo que falla es el sistema judicial.

¿Qué tenemos? Tenemos, dice la autora, a una actriz explicándonos, con su análisis de experta, el grado de funcionamiento y eficacia de un sistema judicial.

Carmen Domingo admite que son solo tres ejemplos, pero podría poner muchos más, sobre todo de los que, “desde gremios que se caracterizan básicamente por la fama, ponen en duda la autoridad”.

“No se trata de limitar el derecho de opinión de nadie, sino de señalar el peligro de que la opinión del famoso tenga más repercusión que la del experto”, señala.

¿Cuáles son las conclusiones de Carmen Domingo?

“Está claro que la autoridad ha cambiado de manos y algo falla cuando, en pleno siglo XXI son famosos, influencers, populares, llamémosles como querramos, quienes establecen qué está bien o qué está mal. Eso que una diría que todo el mundo sabe de todo, sobre todo de jurisprudencia, no los he visto opinar de cirugías a corazón abierto, ni de planos de edificios”.

No se trata de evitar que emitan un juicio, todos tienen derecho a hacerlo, sino que se trata de un poco sentido de la responsabilidad y ser conscientes de que se agradecería humildad para hablar de ciertos temas.

Hay más. La escritora acepta que el problema se agrava porque, a día de hoy, el descrédito de los poderes públicos es tan enorme que, con según qué informaciones, sólo se consigue una desafección que obtiene el efecto contrario: que nada cambie. Porque esa desafección, a la larga, se acaba reflejando en las urnas y acabamos consiguiendo resultados como, por ejemplo, el que hemos visto hace unas semanas en Argentina.

“El ataque sistemático a las instituciones del Estado, en lugar del intento de que estas mismas modifiquen y mejoren sus formas de actuar, con nuestro voto en las urnas, solo consigue un desgaste del propio sistema democrático”.

La columna es larga, pero es interesante la pregunta final:

¿Cómo llegamos aquí?

“Fácil, el descredito de muchos de nuestros representantes ha creado un descontento generalizado. Un descontento que, en lugar de hacernos prestar atención a los expertos, nos lleva a tener como referentes a los que nos despiertan las emociones más negativas, más apasionadas, más simplistas. Es decir, los populismos más peligrosos”.

* Carmen Domingo (Barcelona, 21 de junio de 1970) es una filóloga y escritora feminista española. Autora de ensayos, novela y teatro, muchos de sus trabajos se han centrado en la investigación y divulgación de la historia de las mujeres en España.

@carmen_domingo en la red X.