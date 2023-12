Julio Perotti

La expresión "de cal y de arena" se utiliza para referirse a la combinación de aspectos positivos y negativos, o de bien y mal, en una misma cosa o situación.

El origen de esta expresión se remonta a la época en la que se utilizaba cal y arena para construir.

La cal era un material caro y noble, que proporcionaba resistencia y durabilidad a los edificios.

La arena, por su parte, era un material más abundante y menos costoso, que ayudaba a dar consistencia a la mezcla.

La política hoy está deparando muchas de cal y tantas otras de arena. Anotemos.

1

De cal. El exviceministro de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, dice que el ajuste de Milei está bien y que no había muchas alternativas.

De arena. ¿O sea que Massa hizo campaña con el plan platita sabiendo lo que se venía?

2

De cal. La vicepresidenta Victoria Villarruel logró que un hombre de La Libertad Avanza sea el presidente provisorio, o sea que la línea de sucesión no se pierda.

Esa mayoría eventual permitió que la radical santafesina Carolina Losada sea ungida vicepresidenta primera y que la cordobesa Alejandra Vigo ocupe la vicepresidencia segunda.

Además, el oficialismo se quedó con dos secretarías clave: la administrativa y la parlamentaria. Para esto, logró juntar a toda la oposición y dejó al kirchnerismo en minoría.

De arena por 3. Primero, que el presidente provisorio elegido, el puntano Bartolomé Abdala, no era el que había apuntado el presidente Javier Milei, quien proponía al formoseño Francisco Paoltroni.

Segundo, durante el debate la kirchnerista Juliana di Tullio denunció que se pago dinero por despachos y que se negociaron cargos para lograr el quórum.

Y tercero, Carolina Losada hizo algo que ni en el fútbol se hace: burlarse, literalmente burlarse. “Los reyes de ‘si tengo número, dispongo de todo’ y los reyes de ‘si tengo número, no hablo con nadie’, ahora están muy nerviosos porque no tienen número. Están en minoría, chicos. Sorry, se fueron”.

Hay más: cada uno arma zu mezcla.