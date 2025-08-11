Quién sí y quién no será candidato: el juego político se intensifica
11/08/2025 | 12:46Redacción Cadena 3
FOTO: Diana Mondino en la entrevista con la cadena Al Jazeera.
Audio. Diana Mondino descarta ser candidata, mientras el juego político se intensifica
Diana Mondino, ex canciller del gobierno libertario, confirmó que no será candidata en las próximas elecciones. En diálogo con Cadena 3, Mondino aclaró: "Yo con Schiaretti hace mucho tiempo no hablo... nadie habló conmigo, ni yo voy a aceptar ninguna candidatura".
A pesar de las versiones periodísticas que la mencionaban como posible candidata de Juan Schiaretti o de la Libertad Avanza, desmintió cualquier rumor: "Tampoco los libertarios me propusieron nada. En verdad que lo de Diana Mondino es un no, no va a ser candidata a nada".
En cambio, se anticipó que Patricia Bullrich será candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Bullrich, que enfrentará a la vicepresidenta, busca posicionar a una "senadora de peso" que le brinde apoyo en el Senado. La posible sucesora de Bullrich en el Ministerio de Seguridad podría ser Alejandra Monteoliva, ex ministra de Seguridad de Córdoba.
En Mendoza, se discute la candidatura de Griselda Petri, hermana de Luis Petri, a diputado nacional, mientras que en Buenos Aires se considera la baja de Máximo Kirchner en la lista del kirchnerismo. La incertidumbre sobre si será o no candidato responde al debilitamiento de su madre, Cristina Kirchner.
El ambiente político se intensifica con diversas negociaciones en curso, especialmente en la Libertad Avanza. Se prevé que Rodrigo de Loredo, presidente de un bloque del radicalismo en Diputados, se incorpore a la lista de la Libertad Avanza por Córdoba.
Las tensiones entre los diferentes partidos se agravan a medida que se acerca la fecha de las elecciones, y el clima de incertidumbre dominará la agenda política en las próximas semanas.
Lectura rápida
¿Quién confirmó que no será candidata en las próximas elecciones? Diana Mondino confirmó que no será candidata en las próximas elecciones.
¿Qué dijo Mondino sobre las propuestas de candidaturas? Mondino desmintió haber recibido propuestas de Juan Schiaretti o de la Libertad Avanza.
¿Quién será candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires? Patricia Bullrich será candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué se discute en Mendoza? Se discute la candidatura de Griselda Petri a diputado nacional en Mendoza.
¿Qué se espera en el ambiente político de la Libertad Avanza? Se prevé que Rodrigo de Loredo se incorpore a la lista de la Libertad Avanza por Córdoba.