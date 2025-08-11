Quién sí y quién no será candidato: el juego político se intensifica

Por Sergio Suppo

Diana Mondino, ex canciller del gobierno libertario, confirmó que no será candidata en las próximas elecciones. En diálogo con Cadena 3, Mondino aclaró: "Yo con Schiaretti hace mucho tiempo no hablo... nadie habló conmigo, ni yo voy a aceptar ninguna candidatura".

A pesar de las versiones periodísticas que la mencionaban como posible candidata de Juan Schiaretti o de la Libertad Avanza, desmintió cualquier rumor: "Tampoco los libertarios me propusieron nada. En verdad que lo de Diana Mondino es un no, no va a ser candidata a nada".

En cambio, se anticipó que Patricia Bullrich será candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Bullrich, que enfrentará a la vicepresidenta, busca posicionar a una "senadora de peso" que le brinde apoyo en el Senado. La posible sucesora de Bullrich en el Ministerio de Seguridad podría ser Alejandra Monteoliva, ex ministra de Seguridad de Córdoba.

En Mendoza, se discute la candidatura de Griselda Petri, hermana de Luis Petri, a diputado nacional, mientras que en Buenos Aires se considera la baja de Máximo Kirchner en la lista del kirchnerismo. La incertidumbre sobre si será o no candidato responde al debilitamiento de su madre, Cristina Kirchner.

El ambiente político se intensifica con diversas negociaciones en curso, especialmente en la Libertad Avanza. Se prevé que Rodrigo de Loredo, presidente de un bloque del radicalismo en Diputados, se incorpore a la lista de la Libertad Avanza por Córdoba.

Las tensiones entre los diferentes partidos se agravan a medida que se acerca la fecha de las elecciones, y el clima de incertidumbre dominará la agenda política en las próximas semanas.