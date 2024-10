Por qué Cristina quiere ser la reina del PJ

Sergio Suppo

Muchos periodistas no se han privado de decir que vuelve Cristina. ¿A dónde vuelve Cristina? Si no se fue nunca.

Nunca dejó de ser la líder del peronismo. Otro error que hemos cometido los periodistas políticos durante muchos años es tratar de explicar que el peronismo y el kirinismo son dos cosas diferentes. ¡Son lo mismo!

Incluso alguna vez, por ejemplo, Mauricio Macri y otros dirigentes políticos decían que el kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo. ¡Falso! El peronismo tiene una conducción desde hace más de 20 años que está hegemonizada por Cristina Kirchner, antes por su esposo, Néstor Kirchner. Pero nunca dejaron de manejar al peronismo.

El peronismo es diverso, es verdad. Hay dirigentes como los gobernadores del norte de la Argentina que son del peronismo que no son exactamente kirchneristas. Pero, que al final del día se subordinan al kirchnerismo.

La CGT tampoco es necesariamente kirchnerista, pero al final del día terminan acatando las órdenes de Cristina Kirchner.

El promedio termina siendo eso. Los que no se han subordinado se han terminado yendo y se han convertido, por ejemplo, como en el caso de Córdoba, en un partido político provincial. Eso es el peronismo de Córdoba. Un partido político provincial.

O sea, el peronismo de Córdoba, de Schiaretti y de Llaryora, tiene un liderazgo político en Córdoba que no puede, por ahora por lo menos, exportar fuera de la provincia de Córdoba, porque en el resto el peronismo lo maneja el kirchnerismo.

¿Cuál es el cálculo político que lleva a Cristina Kirchner a querer ser presidenta del peronismo? Un cargo que ella, en general, rehuyó porque siempre fue bastante peyorativa con el peronismo propiamente dicho, aunque lo manejara y lo condujera. El cálculo de Cristina es el siguiente: ella cree que, una vez más, el sistema político argentino se va a reconstruir a partir de dos polos. Y que ahora el nuevo polo político, que no es ella, es Javier Milei, como antes era Mauricio Macri y Juntos por el Cambio.

El otro polo sigue siendo ella, para variar. Entonces, en ese cálculo, en el que si el gobierno, que no es peronista, en este caso el de Milei, fracasa, ¿quién va a venir?: El kirchnerismo de nuevo.

Hay un 25% de los argentinos, que consideran que Cristina Kirchner es una salvadora de la Patria.

Ahora, entremos a un detalle, el gobernador Quintela, también está queriendo ser presidente del PJ, pero va a terminar siendo, en el mejor de los casos, vicepresidente de Cristina. Quintela gobierna una provincia en la que hace 40 días, no hay clases, emiten papeles que parecen billetes.

No va a pasar nada con Quintela. Pero, con el que sí puede llegar a pasar, si lo decide, es con Axel Kicillof. No hay un gesto así, muy alborozado, de mucha celebración, de que Cristina sea presidente del PJ. No hubo un gran operativo clamor. Y eso es porque ya Kicillof tiene una fuerza propia, aún siendo uno de sus hijos políticos.

Claro, Cristina quiere endosar, como si fuera un cheque, el poder que ella tiene a su hijo Máximo. Pero el poder no se endosa. Se consigue, se obtiene o se pierde; y Kicillof ha concentrado poder.

Entonces, cuidado con que Milei resbale, porque si la tesis de Cristina prospera, de que hay dos polos políticos opuestos y que cuando uno falla viene el otro... ¿Viene Cristina o viene Kicillof? ¿La historia se repite?