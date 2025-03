Milei y el FMI: turbulencias y desconfianza en el asunto que más importa

Por Sergio Suppo

Ayer, en el Congreso de la Nación, se vivió una escena que, a simple vista, puede parecer un triunfo para el gobierno de Javier Milei. La aprobación del acuerdo con el FMI marca un hito importante, pero hay un detalle que no se puede pasar por alto: la aparición de un signo de desconfianza en los mercados financieros.

Este es un fenómeno que no se había registrado durante la gestión de Milei, aunque se manifiesta de manera sutil, en la fluctuación del dólar. Este pequeño signo de desconfianza, aunque leve, representa la primera vez que los mercados muestran dudas sobre el plan económico del ministro Luis Caputo en este año y medio.

Milei respondió de manera agresiva a las críticas, incluso descalificando a figuras como el exministro de Economía, Domingo Cavallo. Este tipo de reacciones puede tener consecuencias en momentos críticos, ya que Cavallo, a pesar de su pasado, podría ofrecer apoyo en situaciones difíciles.

Sin embargo, el trámite con el FMI sigue siendo el desafío más importante que enfrenta el Gobierno en el próximo mes, no solo por la firma del acuerdo, sino por la aplicación efectiva del mismo.

La importancia de este acuerdo radica en que es el núcleo central de la existencia del gobierno libertario de Milei. En las próximas elecciones de octubre, su gestión será juzgada en función de cómo se maneje la economía.

Hasta principios de este año, Milei disfrutaba de un alto nivel de aprobación. Ahora, aunque su popularidad se mantiene, se encuentra en un momento complicado. Sin embargo, esto no significa que esté en caída libre, como pretende instalar el kirchnerismo. Aunque el Presidente perdió algo de impulso, aún tiene la capacidad de superar la prueba electoral.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Es fundamental que Milei logre despejar la turbulencia actual, que es, en términos políticos, la más significativa que enfrentó este año. Si bien el "CriptoGate" generó ruido, los argentinos tienden a ignorar los escándalos de corrupción cuando la economía parece ir bien.

Esto es un patrón comprobable en la historia reciente del país. La corrupción adquiere relevancia electoral cuando la economía está en crisis, como se vio en los gobiernos de Carlos Menem, Néstor y Cristina Kirchner. Por lo tanto, Milei tiene la oportunidad de capitalizar una economía en crecimiento y, con ello, ganar las elecciones.

La votación de ayer, aunque significativa, se realizó con un apoyo mínimo de la oposición. La cantidad de ausencias, que sumó 13, se explica en parte por la estrategia de algunos opositores que decidieron no votar en contra, pero que, si hubiera sido necesario, podrían haber brindado su apoyo.

Esto demuestra que Milei, a pesar de su estilo confrontativo, podría haber tenido más respaldo si no hubiera insultado a potenciales aliados. Esta forma de hacer política tiene sus costos, especialmente en momentos de crisis.

Por el momento, la situación no es crítica, pero puede volverse problemática si las condiciones empeoran. Ayer se notó la necesidad de algunos miembros de la oposición de ratificar votos que no estaban claros, lo que sugiere que, aunque la votación fue exitosa, el apoyo no fue tan sólido como podría haber sido. La oposición, consciente de su poder de negociación, parece haber enviado un mensaje claro: "Te ayudamos, pero hasta acá".

Si bien el consenso podría haber sido más amplio en la Cámara de Diputados, lo cierto es que la política se mueve en un terreno de detalles que, a menudo, los periodistas pasamos por alto.

Lo realmente importante es el rumbo de la economía. Esta turbulencia es pasajera, pero requiere que el Gobierno maneje bien la situación para evitar caer en errores que agraven la crisis.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/