Milei elige ir contra el periodismo: del dicho al hecho

Sergio Suppo

Es un fenómeno que ya hemos visto en otros presidentes, donde la tensión entre el poder y los medios de comunicación se vuelve palpable. Ayer, Milei se enfrentó al Congreso y a quienes le piden recursos, un conflicto que todos los gobiernos han atravesado en algún momento.

Es un hecho que todos los presidentes enfrentan presiones de distintos sectores que buscan obtener una parte del presupuesto. Asimismo, los conflictos con la oposición son parte del juego político. Sin embargo, hay algo que me parece crucial destacar: todos los presidentes, no solo en Argentina, sino en el mundo, llegan a un punto en el que se pelean con el periodismo. Esto sucede porque, al final del día, todos quieren salir bien en la foto, y los periodistas no estamos aquí para capturar imágenes bonitas. Nuestro trabajo es contar lo que el poder prefiere ocultar, y eso, inevitablemente, nos convierte en una molestia.

Javier Milei ha perdido la paciencia rápidamente. Utiliza la misma estrategia que lo catapultó a la presidencia: la generalización. En su discurso, todos los políticos son una "casta", y ahora, todos los periodistas son "ensobrados y corruptos". Este enfoque es problemático, sobre todo porque Milei no tiene rivales políticos significativos en este momento. Cristina Kirchner parece estar en un segundo plano, y la oposición está dividida entre quienes colaboran y quienes lo critican de manera superficial.

En este contexto, Milei ha decidido atacar al periodismo, lo cual es una reacción comprensible para un líder que busca consolidar su poder. Sin embargo, la relación entre el poder y el periodismo, por definición, nunca ha sido cordial. Es un tira y afloja que, en el caso de Milei, se ha traducido en medidas que restringen el acceso a la información pública. Esto es preocupante, ya que la información pública debe ser accesible para todos.

Recientemente, Milei emitió un decreto que modifica la ley de acceso a la información pública, lo que impide conocer detalles sobre quiénes entran y salen de lugares públicos como la residencia presidencial de Olivos o la Casa Rosada. Este tipo de información es vital para la transparencia, y su restricción plantea serias dudas sobre el compromiso del presidente con la libertad de expresión y el acceso a la información.

Me pregunto si Javier Milei es realmente un liberal, ya que su accionar parece contradecir los principios que fundan la Constitución argentina. Su famosa consigna tiene más de "carajo" que de "libertad". En un momento en que la libertad de expresión y el acceso a la información deberían ser pilares fundamentales de nuestra democracia, es alarmante observar cómo se están erosionando. Este es un tema que merece nuestra atención y reflexión.