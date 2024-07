Los silencios cómplices con la dictadura chavista

Sergio Suppo

En el contexto actual de la política argentina, hay silencios que resultan abrumadores. A 48 horas de las elecciones en Venezuela, donde la dictadura de Nicolás Maduro ha vuelto a mostrar su rostro, la expresidenta Cristina Kirchner no ha emitido palabra alguna. Este silencio es significativo, especialmente para alguien que, en el pasado, acostumbraba a encabezar sus posteos en Instagram con frases como "esta es la verdad de la milanesa". Sin embargo, en esta ocasión, no hay verdad que comunicar sobre un proceso electoral que, a todas luces, es cuestionable.

Es curioso que Kirchner, quien ha sido socia de los regímenes de Chávez y Maduro durante años, no se pronuncie. Su silencio podría interpretarse como un acompañamiento a la violencia y a la dictadura venezolana. La historia de complicidad entre ambos países es extensa; desde la ruptura con Estados Unidos hasta el aumento de la pobreza en Argentina, que supera el 50%. Las conexiones entre los gobiernos han estado marcadas por el tráfico de dinero sucio y una falta de transparencia que hoy se repite en las elecciones venezolanas.

El silencio de Kirchner contrasta con las voces de otros políticos que han manifestado su preocupación. Mientras algunos, como el cuervo Larroque, intentan desviar la atención, otros gobernadores han alzado la voz. Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, ha sido claro al afirmar que "todos los que creemos en la democracia tenemos que alzar la voz ante la farsa de Maduro en Venezuela". Este tipo de declaraciones son un llamado a la acción que contrasta con la inacción de la expresidenta.

El panorama electoral en Venezuela ha sido marcado por la represión. Opositores encarcelados, candidatos proscritos y un proceso donde se han silenciado las voces disidentes. La elección del domingo, que culminó con un resultado apresurado, no ha sido transparente. La falta de acceso a la información y el control de la oposición sobre el proceso electoral son indicativos de una farsa, no de un ejercicio democrático. Es un hecho, no una opinión.

Los tuits de gobernadores como Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro resaltan la necesidad de transparencia y la preocupación por el atropello institucional en Venezuela. Sin embargo, el silencio de Kirchner se vuelve cada vez más incómodo. ¿Por qué no opina sobre la situación en Venezuela? La respuesta parece clara: cualquier pronunciamiento podría implicar un apoyo al régimen de Maduro, algo que hoy es políticamente arriesgado.

La historia de complicidad y silencio se repite, mientras la comunidad internacional observa con atención. La situación en Venezuela no es un tema nuevo, pero la falta de respuesta de figuras clave en Argentina nos recuerda que hay mucho en juego. La democracia y los derechos humanos no pueden ser ignorados, y es hora de que quienes tienen poder y voz se pronuncien en favor de la justicia y la transparencia.