La pelea entre Milei y Villerruel deriva en un novelón

Sergio Suppo

Esta semana se agregó otro capítulo al culebrón entre el presidente, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de ella posteara en la red social X un alineamiento pleno con el presidente, diciendo que no se va a ir a ninguna parte y que forma parte del grupo político que ambos comparten y que no hará nada sin que el presidente se lo pida,

Luego de eso echaron al número dos del Ministerio de Defensa, el teniente general Claudio Pasqualini, que se desempeñaba como secretario de Estrategia y Asuntos Militares, y que era un hombre de villarruel.

Tras esto, hubo un posteo de el "Gordo Leyes", AIejandro Sarubbi Benitez, que a su vez es abogado de el Gordo Dan - como se apoda el médico Daniel Parisini-, quien tuiteó “Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos", sin indicar a qué se refería. Al respecto, esta madrugada la vicepresidente dijo: "Estoy ansiosa de saber qué hace la inteligencia sobre mí y mi familia"

Al final de esto, el destinatario es Santiago Caputo, porque el Gordo Dan y el Gordo Leyes responden a Santiago Caputo que es el que maneja la estrategia de comunicación del gobierno y de La Libertad Avanza.

Esto sería un culebrón gracioso si en el medio no estaría el gobierno del país. Porque cuando hay una pela ente Milei y Villarruel hay consecuencias institucionales como la que ocurrió el viernes pasado cuando la vicepresidenta no tenía la notificación formal por un escribano de que quedaba a cargo del gobierno y por eso la sesión en la que se expulsó a Edgardo Kueider era presidida por ella cuando no debía.

Villarruel tenía que estar en el lugar de Milei y en el de ella debía estar el presidente provisorio del Senado. Es por eso que ahora el gobierno está viendo si esa sesión se cae o queda enredada en un conflicto judicial, porque al gobierno lo que en realidad le interesa es que no asuma la senadora suplente por Entre Ríos, que sumaría la banca 34 al kirchnerismo

Por eso, esta semana Guillermo Francos puso en duda la validez de esa sesión. La sesión puede ser invalidada pero, la decisión política está tomada y lo que va a estirar el gobierno es que entre la senadora del kirchnerismo.

En el medio está el culebrón entre el Gordo Dan, el Gordo Leyes y un montón de actores de reparto, que serian más patéticos que serios si no estaríamos hablando de lo más alto del Gobierno.