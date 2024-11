El juego online no es un juego, es un camino fatal para los chicos

Sergio Suppo

Hay temas que nos gobiernan la vida, pero de los que no habla casi nadie. Nadie se ocupa. Los naturalizamos. Nos acostumbramos a que, por ejemplo, asocien cosas que queremos mucho, como la Selección Argentina de fútbol, que nos ha dado tantas alegrías recientemente y también en el pasado; o como nuestros grandes artistas, o los influencers, gente muy popular, gente con la que uno tiene un contacto directo, permanente, asociados a la venta de un problema de escala mundial.

Antes, los timberos, los jugadores compulsivos, eran un grupo reducido, de, en general, gente grande. Esa masa de gente se fue ampliando con el tiempo. No digo que fueran poquitos. Eran menos que ahora. Ahora, el poder político en la Argentina, (gobernadores, intendentes, el Gobierno nacional) también habilita que se hagan timberos adictos al juego. Chicos de 10, 11, 12, 15 años.

Hay un par de detalles que muestran que muy poca gente se ocupa de esto, que está entre nosotros. Aquí en Cadena 3 nos hemos ocupado muchas veces del tema, porque es un tema que nos preocupa.

A veces, lo confieso, además de que Cadena es un medio de una enorme repercusión nacional, nos sentimos solos. Hay pocos medios de comunicación que se ocupen del tema. Y pocos dirigentes, diría ninguno o muy poquitos, se ocupan realmente de la cuestión. A muchos los veo ocuparse de paliativos "dejen de publicitar, dejen de esto, generen condiciones para que se pueda proteger a las personas que ya entraron en el juego y a ver cómo las sacamos".

El celular no es un problema, es un gran invento. Lo tenemos que usar en las aulas, por supuesto no para que los chicos vean videítos ni para que timbean mientras les dan clases. En Buenos Aires se les ocurrió prohibirlo, de esto ya habló muy bien Federico Albarenque.

El fin de semana hubo un acto que fue bastante inquietante, cuando un grupo de incondicionales del presidente Milei dijo que era el brazo armado del Presidente, en un acto con una estética que recuerda al nazismo y al fascismo italiano, que remeda a su vez la estética romana del Imperio Romano. Pero eso de que eran el brazo armado también remeda a los 70.

Después aclararon "no, nuestro brazo está armado por un celular". Pero el arma letal y poderosa de los últimos tiempos está siendo utilizada contra nuestros chicos, con contratos que benefician al poder político, porque en la mayoría de los casos, en la mayoría de las provincias, incluida Córdoba, solo el 10% de lo que se recauda por juego online en celulares, lo recibe como retribución en la provincia, por haberle dado la concesión a esas empresas.

Y de ese 10% también se pagan los premios, o sea que llegan moneditas. Ya sabemos todos, porque somos grandes, que con el juego se financia la política. Por eso nadie dice nada realmente en serio.

Hay algunos dirigentes políticos que se ocupan, etc. El papa Francisco hace muy pocos días dijo que nuestros gobiernos no pueden ser cómplices de una instigación a la ludopatía que provoca serios daños a la salud emocional y financiera de nuestra juventud. No estaba hablando solo de la Argentina, estaba hablando del mundo. Es un problema global, porque al mismo tiempo se aplica la misma tecnología.

El martes, la Comisión Pastoral Social de la Iglesia le envió un documento al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el que le advierte que con cada día "observamos un aumento preocupante en la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes de todo el país que, facilitados por el acceso masivo a las nuevas tecnologías, caen en el flagelo de la ludopatía". Y le estaban pidiendo que traten una serie de leyes que pueden ser efectivamente eso, paliativos. Este tema no está en ninguna parte. Y yo no tengo miradas conspirativas. Nunca las tengo en política, ni para comentar, ni para entender la realidad. Pero la verdad es que hay mucha gente haciendo negocios convirtiendo a nuestros chicos en adictos al juego.

Un negocio a cara descubierta. Nosotros acá seguiremos diciendo lo que estamos diciendo cotidianamente sobre la cuestión. Y asocian a cuestiones muy queridas por los argentinos, como ver un partido de fútbol. Como ver a nuestros ídolos en la Selección Argentina. La Liga Profesional tiene el nombre de una empresa de apuestas.

Hay un uso y un abuso descarado de algo que produzca un daño enorme. Y no estoy hablando de una cuestión moral. Porque cualquiera libremente puede decidir a jugar a un casino. Incluso, jugar a través de un teléfono. No, no estoy diciendo que haya que prohibir completamente esto. Digo que se ha ensanchado en forma exponencial la posibilidad de jugar, timbear, escandalosamente y sin límites de edad.

