El autoaumento del Senado: una monumental falta de respeto

Sergio Suppo

Es difícil no hacer demagogia fácil con temas como este. Lo vamos a intentar. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, anunció en la red X que el sorteo de su sueldo ya se había realizado. Sorteó 2.083.000 pesos, es lo que gana el presidente de la Cámara de Diputados. La ganadora, riojana, no había aceptado hacer público su nombre.

No tengo ningún problema con lo que haga el señor diputado Menem con su sueldo. Ahora me pregunto, ¿de qué vive Menem? Es millonario, por lo tanto no le hace falta cobrar el sueldo de la Cámara de Diputados.

¿Todos los legisladores son millonarios? ¿Solo los millonarios pueden ser legisladores nacionales elegidos por nosotros? Es natural y obvio que cada uno tenga que recibir una retribución por su trabajo ser diputado, ser senador, es un trabajo.

A quienes nos escuchan y a mí mismo nos puede gustar más o menos cómo trabajan los diputados o senadores, pero tienen que cobrar un sueldo, porque de eso deberían vivir, con algún nivel de dignidad. El problema que tenemos en el Senado es el exceso y la falta de empatía con la realidad. Ahí para mí está el problema.

Los señores senadores se duplicaron el monto de las dietas y lo llevaron a un nivel que en el mundo está más o menos en el piso de lo que cobran los senadores. En general, los senadores en el mundo cobran 4.000 dólares o euros para arriba. Algunos cobran más, otros cobran menos. Pero estamos en la Argentina y ahí entramos en un problema: no se pueden hacer estas comparaciones como las que yo acabo de referir. No son válidas, porque estamos atravesando en este momento el peor ajuste fiscal de los últimos 50 años con motivo de una muy desgraciada situación que heredó el gobierno de Javier Milei, que decidió hacer por lo tanto este drástico ajuste sobre nuestros bolsillos, haciéndonos perder una gran parte de nuestros ingresos para recuperar la economía, que es lamentablemente como se hacen los ajustes, sobre los ingresos de la mayoría de la gente.

Entonces, primera cosa, los senadores están fuera de la realidad. Y se aumentan el sueldo anualmente 59 puntos porcentuales por encima de la inflación anual, que fue 374%. Los senadores en el último año, incluyendo este último aumento, se aumentaron el sueldo 374% y la inflación anualizada fue del 288%.

O sea, se aumentaron casi 60 puntos porcentuales por arriba de la inflación ¿Algún trabajador argentino logró semejante paritaria? O sea, igualar y superar en un 60%. Entonces, están fuera de la realidad. No se apiadan de la gente, de sus representantes, de sus representados. Se supone que representan al pueblo de las provincias y al pueblo de la nación.

Están fuera de la realidad, ese es el problema de los senadores. Después, podemos enumerar una serie de excusas o de argumentos que no son válidos en este momento. Por ejemplo, el mes pasado, hace dos meses, hubo un aumento en función de lo que se conoce como el enganche salarial de los diputados y de los senadores. Ese aumento hubiera significado un 30% más porque eso es lo que iban a cobrar los empleados del Congreso.

No es un mal sistema el que estén enganchados a los sueldos de los empleados del Congreso. Se cierra la paritaria y a los empleados del Congreso le dan 30% de aumento como le han dado. También les toca ese aumento a los diputados y senadores. Es lo que pasó, pero Milei lo hizo corregir y lo volvió para atrás. La vicepresidenta Victoria Villarruel fue copartícipe de este disparate, aunque diga que no, porque ella podría haber puesto el grito en el cielo, como lo está haciendo tardíamente el senador Luis Juez.

O sea, los que estaban en contra ayer, podrían haberlo expresado ayer. No me parece mal que lo hagan hoy, pero perfectamente se podría haber puesto el grito en el cielo y evitarnos esta lamentable escena que todos pudimos ver. Se aprobaron a sí mismos un aumento.

Otra cosa, muy importante ¿Ustedes conocen algún argentino que se fije a sí mismo el sueldo? Esa es una cuestión que los deja a los senadores fuera del registro de la realidad. Aunque sean un poder en sí mismos los senadores, y de hecho lo son, deberían tener al menos el prurito institucional de estar dentro de un esquema de mutuos controles para que sea realizable y viable la situación.

Los senadores y los diputados tienen que ganar bien. Comprendo que mucha gente gane poco y gane mal, pero un senador o un diputado tendría que estar entre los buenos sueldos para hacer viable su tarea. No estoy diciendo que está bien este aumento.

Ayer el Presidente le aumentó el sueldo por encima del sueldo de los senadores al vocero presidencial Manuel Adorni. Esta mañana, Milei nombró ministro al secretario de Medios, Eduardo Serenellini. ¿Para qué queremos un ministro de medios en la Argentina? Si Milei eliminó un montón de ministerios con todo derecho y estaba muy bien. Ahora, los errores o los desatinos que pueda llegar a cometer el Presidente no pueden ser justificación y argumento para otros desatinos.

Los senadores y los diputados tienen que cobrar sin autodeterminarse ellos los sueldos un sueldo relativamente digno, acorde a la dignidad de su cargo y a la responsabilidad que tienen. Digo esto para cerrar la columna como la empecé diciendo: hay que tratar de no hacer demagogia contra esto porque, como dijimos, habitualmente en la Argentina el sueldo que cobra el otro nos parece alto y el sueldo que cobramos nosotros nos parece bajo.

