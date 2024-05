Sergio Suppo

¿Cuánto tardaremos en cruzar el desierto? Es una pregunta que nos hacemos todos. Cuánto tardaremos en recuperar la economía, en recuperar salarios, en encontrar que la baja de la inflación (está empezando a producirse) empieza a haber signos claros de que empieza a bajar y probablemente de aquí a fin de año se acentúe esa baja, no esté acompañada por una fuerte recesión, que está dejando un saldo importante en despidos, incluso en despidos registrados.

Se han perdido más de 270.000 cuentas sueldo en lo que va del año. Esto quiere decir trabajos registrados pagados a través de un banco. No hace falta seguir describiendo los términos de la realidad social y económica del país porque todos la conocemos. Es un problema que se repite.

Se repite la expresión, “me cuesta llegar a fin de mes", "estoy teniendo que liquidar algunos ahorros para mantener el nivel de gastos que yo tenía" en distintas clases sociales, desde la más baja hasta la más alta.

¿Cuánto tardaremos en cruzar el invierno o el desierto? Más que el invierno, el desierto. Se han ido reconfigurando esas respuestas. Esa respuesta ya no tiene como respuesta "bueno, esto es un ajuste que dura tres meses y a partir de abril empieza la reactivación". Se defirió hasta junio o julio.

Creo que la respuesta más coincidente en este momento, incluso a cargo del propio Gobierno, es por lo menos hasta fin de año. Por lo menos hasta fin de año no vamos a encontrar una recuperación económica tal que nos permita salir de este pozo. Hay que saberlo, por doloroso que resulte, porque también la convicción de muchos argentinos está colaborando enormemente para que Javier Milei mantenga el rigor de las reformas que, hemos dicho aquí muchas veces, son necesarias e imprescindibles para reencauzar una situación económica complicadísima al borde de un colapso y de una hiperinflación.

Entonces hay que saber que, en lo que va del año, vamos a tener que seguir remando en dulce de leche. Mientras tanto hay otras cuestiones que también tenemos que tener en cuenta y que sería mejor que el Gobierno y en general la clase política preste alguna colaboración.

Adrián Simioni hoy en su columna ya explicó el tema del gas. Lo voy a volver a explicar, pero claramente el Gobierno tiene un problema de gestión. El problema del gas es un problema de gestión. Hay otra cuestión que tiene que ver con la conflictividad social.

Con la conflictividad social hay que tener mucho cuidado y mucha atención y mucho manejo de parte de los gobiernos, que no solo es el Gobierno nacional, sino los gobiernos provinciales, para encauzar crisis que pueden conducir a tragedias sociales, como los que estuvimos a punto de sufrir una vez.

La clase política tiene que saber que tiene que estar un poco más enfocada, aunque no tenga un rumbo claro su propio partido político. Y esto vale para saber que en el Congreso tienen que votar en serio las cosas importantes. Y que, de una vez, tiene que terminar esta eterna novela de ley Bases y definir si van a votar o no van a votar. Porque el Gobierno no puede estar paralizado esperando una ley.

Entonces, el gobierno necesita esa ley Bases. Bueno, si hay voluntad de dársela, que se la den. Pero, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta cuestión? El único acuerdo importante que he visto en los últimos tiempos en el Congreso de la Nación, es para votar a un juez impresentable: Ariel Lijo. En eso parecen haberse puesto de acuerdo una gran mayoría.

El kirchnerismo se va a poner de acuerdo con el Gobierno que propone a Ariel Lijo y también una parte de los radicales. Es una señal en favor de la impunidad política.

Lo digo ahora, antes de que se vote. Porque lo hemos dicho antes y lo vamos a seguir diciendo. ¡Ojo con los jueces amigos del poder! Que lo único que hacen es favores al poder, pero que desequilibran y quitan confianza. Tan importante palabra, no solo para nosotros que estamos cruzando el desierto, sino también para los que vienen a invertir en la Argentina.

Muy importante es la palabra confianza. Y la palabra confianza tiene que ver con la garantía de independencia del Poder Judicial. Votar a Lijo en la Corte, es ir en contra de esa dirección.

