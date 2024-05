La tormenta perfecta que te deja sin GNC en el tanque

Adrián Simioni

Con el diario del lunes, era imposible que hoy aparecieran las estaciones GNC de Córdoba, Santa Fe y buena parte del país sin gas. Se alinearon todos los planetas. Desde razones climáticas hasta errores humanos. La situación está al borde. Ayer por la mañana se temió que el gas quedara sin presión para llegar a los hogares. La industria ya hace rato no tiene gas. Incluso hay 100 fábricas sin gas que pagan extra justamente para que nunca les corten.

Empecemos por el clima. Mayo tuvo hasta ahora en promedio una temperatura 2,5 grados por debajo del registro histórico. Hay que irse al año 2007 para encontrar algo parecido. Obviamente, más frío, más consumo.

Un tema estructural. En 2011, Repsol, antes de que le confiscaran YPF, anunció el hallazgo de Vaca Muerta. Pasaron 13 años. Argentina aprendió a sacar gas con fracking y se dispuso a ser un exportador de gas.

Así que el mundo se va acomodando a eso. Mirá Bolivia. Allá baja la producción de gas por malas políticas del gobierno. Pero además porque Brasil y Argentina eran sus principales clientes. Y Argentina le avisó a Bolivia que desde octubre no importará más. De hecho, el gasoducto que trae gas va a ser revertido para llevar gas de Vaca Muerta al norte y eventualmente exportar a Brasil a través de Bolivia. En definitiva, Bolivia ya está mandando muy poco gas porque ya empezó a privilegiar a Brasil.

Claro, pero mientras eso se acomoda al futuro, nosotros demoramos inversiones. 13 años después del hallazgo de Repsol al gasoducto Néstor Kirchner le faltan estaciones presurizadoras así que es poco el gas que corre por el caño.

Más importante: no hemos construido los puertos, las plantas de licuefacción, los ductos o los trenes necesarios para procesar y exportar todo el gas que sobraría en los meses cálidos si llegamos a producir todo el gas que podemos consumir los días más fríos de invierno. Nadie va a comprar máquinas para que haya gas suficiente un día frío si el resto de los días va a tener que pararlas. Faltan ductos y falta gas. Y seguimos demorando: ahí están los senadores dando vueltas y vueltas con el régimen de promoción de inversiones de la ley bases. No podemos ser tan lentejas.

Sobre todo eso, hay errores. El especialista Julián Rojo explicó que en los últimos años amarraban unos 7 barcos de gas que descargaban 13 millones de metros cúbicos por día. En este mayo más frío –y sin Bolivia- amarraron 3 barcos que metieron 5 millones de metros cúbicos al día.

Y sobre eso hay, encima, pasos de comedia. El fin de semana Enarsa, la empresa estatal encargada de contratar a los barcos de gas, viendo lo que se venía, salió desesperada a contratar. Tuvo suerte. Andaba cerca un barco que traía Petrobras pero que Brasil no iba a necesitar tan urgente. Así que el barco terminó yendo a Escobar, al norte del Gran Buenos Aires, uno de los dos puntos donde los barcos se pueden conectar a la red de gas argentina. Pero ayer por la mañana Petrobras se negó a traspasar el gas porque no le ingresaban los 22 millones de dólares que Enarsa ya le había pagado por el gas. Un problema con el QR, digamos. Con la transferencia. Se supone que hoy al mediodía ese gas comenzará a ingresar. No se resolverá todo, pero ayudará.