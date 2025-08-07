Cierre de alianzas: Milei y el efecto dominó

Por Sergio Suppo

El cierre de alianzas marca el primer hito clave del calendario electoral, con el 17 de agosto asomando como la próxima fecha crítica para la presentación de listas de candidatos.

Este momento no solo define estrategias electorales, sino que pone en evidencia algo que venimos señalando hace tiempo: la implosión y reconfiguración del sistema político argentino, impulsada en gran medida por la irrupción de Javier Milei y su fuerza libertaria hace apenas dos años.

El impacto de La Libertad Avanza es innegable, y los movimientos en los cinco grandes distritos electorales del país —Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza— son un reflejo de este cambio tectónico.

El fenómeno Milei no solo fragmentó a los partidos tradicionales, especialmente al no peronismo, sino que obligó a todos los actores a reposicionarse en un tablero político que ya no responde a las lógicas del pasado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Veamos cómo se manifiesta esto en cada distrito...

En la provincia de Buenos Aires, el epicentro electoral donde vota casi el 40% del país, Milei y La Libertad Avanza forjaron una alianza estratégica con el PRO, desplazando al amarillo tradicional por el violeta libertario. Esta unión busca enfrentar directamente al kirchnerismo, que controla la provincia bajo Axel Kicillof y la sombra de Cristina Kirchner. Sin embargo, el acuerdo dejó afuera a sectores del radicalismo y parte del PRO, que ahora intentan armar una tercera vía, una alternativa al kirchnerismo y al frente libertario-PRO. Las elecciones del 7 de septiembre y el 26 de octubre serán la prueba de fuego para esta reconfiguración, donde el predominio de La Libertad Avanza marca el tono.

En Córdoba, el segundo distrito en importancia, la dinámica es distinta pero igual de reveladora. El gobernador Martín Llaryora y el exgobernador Juan Schiaretti, líderes del peronismo cordobés históricamente antikirchnerista, decidieron enfrentar a Milei en lugar de aliarse con él. Esta decisión fragmentó aún más el panorama: el cordobesismo de Llaryora y Schiaretti competirá con una lista encabezada por Natalia de la Sota y con el kirchnerismo, que suele rondar el 10% en elecciones legislativas.

El radicalismo, por su parte, está en crisis, sumido en una división interna y una batalla judicial que pone en duda su capacidad para organizar internas. La posibilidad de que Rodrigo de Loredo se sume a la lista de La Libertad Avanza, adoptando su identidad, ilustra cómo los colores tradicionales del radicalismo se desvanecen frente al avance libertario. Incluso la excanciller Diana Mondino aparece como una figura en danza, aunque rumores sobre su candidatura con Schiaretti perdieron fuerza. Lo que está claro es que Agustín Laje, figura cercana a Milei, no será candidato en esta ocasión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Mendoza, el radicalismo gobernante de Alfredo Cornejo optó por aliarse con La Libertad Avanza, pero en una relación más equilibrada. Aquí, los radicales lograron retener mayor peso en el reparto de cargos, enfrentando a un peronismo mendocino también dividido. Este contraste con otros distritos muestra la flexibilidad táctica de los actores locales frente al fenómeno libertario.

Por el contrario, en Santa Fe, el gobernador radical Maximiliano Pullaro tomó el camino opuesto, aliándose con los peronistas de Córdoba en el frente Provincias Unidas (antes Grito Federal) para enfrentar a Milei. Curiosamente, el PRO santafesino se sumó a esta coalición anti-Milei, mientras que en Buenos Aires y Mendoza el PRO está alineado con los libertarios. Esta inconsistencia refleja la fragmentación del no peronismo y la incapacidad de los partidos tradicionales para mantener una línea coherente.

Finalmente, en la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO dejó heridos en el camino. Solo dos candidatos del PRO integrarán la lista libertaria, lo que generó el descontento de figuras como María Eugenia Vidal, quien optó por no participar en la campaña. Otros sectores del PRO, frustrados por lo que perciben como una absorción de su identidad por parte de los libertarios, están abandonando el partido. La oferta electoral en la Ciudad será clara: La Libertad Avanza, con algunos nombres del PRO y el respaldo de Mauricio Macri, contra el kirchnerismo.

Este panorama, complejo y enrevesado, evidencia una verdad inescapable: el sistema político argentino está en plena transformación. La irrupción de Milei actuó como un catalizador, obligando a los partidos tradicionales a redefinirse, aliarse o desaparecer.

Donde antes había colores nítidos —el amarillo del PRO, el rojo y blanco del radicalismo—, ahora predomina el violeta libertario, que absorbe, desplaza o confronta. La madre de todas las batallas, como siempre, se librará en la Provincia de Buenos Aires, pero el desenlace de esta noche, cuando se formalicen las alianzas, y del 17 de agosto, cuando se cierren las listas de candidatos, definirá el rumbo de esta nueva Argentina política. Lo que está en juego no es solo una elección, sino la identidad misma del sistema político que conocíamos.