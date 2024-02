Sergio Galleguillo: "Cuando un festival se deja de hacer, pierde un pueblo"

Sergio Galleguillo fue uno de los artistas que se presentó este viernes por la noche en la primera velada de la Fiesta Nacional de la Familia Piamontesa, en la localidad cordobesa de Luque, ante unas 5.000 personas.

Posteriormente, el artistas opinó sobre la polémica desatada entre Javier Milei y Lali Espósito respecto a los fondos públicos que se destinan para la organización de festivales culturales.

Por este motivo, se generó un intenso debate entre personalidades de la política y el espectáculo que salieron a apoyar a la cantante, quien trató de cerrar el tema con una carta hacia el Presidente invitándolo a uno de sus shows.

Galleguillo opinó en diálogo con Cadena 3 que "cuando un festival se deja de hacer, pierde un pueblo". Sin embargo, cargó contra los gastos para "grandes negocios", sin hacer alusión a ningún artista en especial.

"A mi esto no me afectó, pero sé de muchos colegas que tuvieron menos shows esta temporada. A los chicos de mi banda les digo siempre que ahora nos está yendo bien, pero tuvimos épocas donde iban muy pocas personas a los eventos", explicó.

Y añadió: "Si tocamos para 1.000 o 10.000 personas, hay que hacerlo porque es la base para seguir sumando e ir a los teatros y peñas grandes. Hay que seguir trabajando y eso depende de nosotros, no del Estado. Si no, no estamos haciendo las cosas bien".

Sobre los cruces entre Lali y Milei, señaló que "nos mal acostumbramos porque hay gastos por grandes negocios para muchas personas. Pero cuando un festival se deja de hacer, pierde un pueblo".

Entrevista de Alejandro Bustos.