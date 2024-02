El novio de Lali Espósito la defendió y criticó la "estabilidad mental" de Milei

El novio de Lali Espósito, Pedro Rosemblat, salió al cruce del presidente Javier Milei, después de que el mandatario se refiriera a la cantante como "Lali Depósito" y cuestionó la "estabilidad mental" del jefe de Estado, además de defender a su pareja.

"Javier, te entiendo hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos", dijo Rosemblat, después de que Milei volviera a criticar a Lali Espósito por recibir dinero del Estado para animar shows.

"Miro lo que hace, estoy atento de lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, de los gobernadores y hablo de Lali, de la paritaria y hablo de Lali. Entiendo que la estabilidad mental no es virtud que te haya sido asignada, y por eso tus obsesiones te sacuden el avispero y se nota", continuó el periodista.

En el mismo sentido, indicó: "Si bien son muchos los referentes de la cultura y la música que se han pronunciado, hay muchos que permanecen callados, aun cuando son voces que agitan el fronteo, el aguante, la mafia, la cultura del gangster, que cantan que todos les tiran y nadie los bajan, pero después les da un poco de miedo que los puteen en Twitter", en referencia a la red social X.

"Me cuesta pensar en algún artista mainstream que no haya pasado alguna vez por el escenario de un festival público, y me sorprende que lo ignore porque su propia compañera es una gran artista que participó de eventos organizados por provincias y municipios", remarcó Rosemblat, haciendo alusión al trabajo artístico de Fátima Flórez, actual novia de Milei.

Lejos de dar por finalizada la disputa, hace pocas horas Milei remarcó que quien comenzó el enfrentamiento fue Lali Espósito cuando dijo que era "triste y peligroso" que haya ganado en las PASO en agosto del año pasado.

"¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado", afirmó el jefe de Estado en declaraciones radiales.

"Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos sos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista", criticó.

Además de su novio, el colectivo de Actrices Argentinas, junto a personalidades de la cultura, del espectáculo y la política, apoyó a Lali Espósito en este enfrentamiento con Milei mediante un comunicado.

"Apoyamos a nuestra compañera Lali ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar", destacaron las actrices.

En las últimas horas, Milei reflotó su enfrentamiento con la cantante, al nombrarla como "Lali Depósito", en medio de una crítica a las provincias.

"Que bajen los recitales, en Córdoba hacen el Cosquín Rock, que es privado, pero en el subsidio le dan mil millones de pesos. Por ejemplo, Lali Depósito, cobró de la del Estado. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares", resaltó.

