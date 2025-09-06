El Indio Lucio Rojas encendió la Expo Rural de Jesús María con su música criolla

La Expo Rural de Jesús María vibró al ritmo del folclore con la presencia del Indio Lucio Rojas, quien se presentó en el estudio móvil de Cadena 3, convirtiéndose en una parada obligada para los artistas que animan esta tradicional muestra.

Con más de 20 hectáreas repletas de visitantes, el cantante salteño compartió su música y su entusiasmo, anticipando una gran peña esta noche en Sinsacate.

En diálogo con Cadena 3, el Indio expresó su alegría por el momento que atraviesa el folclore: “Venimos de una madrugada hermosa con mi hermano Christian Herrera en la Sala del Rey. Esta música del monte, bien criolla, está viviendo momentos especiales. Espacios como Jesús María, Cosquín o la Sala del Rey en Córdoba, y pronto en Buenos Aires, muestran que nuestra música está más viva que nunca”.

Rojas destacó el carácter generacional de este movimiento: “Es una changada que compartimos y disfrutamos con el público”.

Con su garganta “lustrada” y en plena forma, el artista interpretó temas como Marca Borrada, que hizo vibrar a los presentes con versos que evocan el amor por el pago y la querencia, y presentó Huellas Sin Tiempo, una chacarera nueva que exalta la libertad y el esfuerzo del pueblo. “Lo que canto es lo que amo, no lo que se impone. Estas huellas no se borran, son un candil que no se apaga”, cantó, acompañado por las palmas del público.

La Expo Rural, un clásico de la región, se consolida como un espacio de encuentro donde la música, la tradición y la comunidad se entrelazan. El Indio, agradecido, dedicó palabras a Cadena 3: “Gracias por la amistad, el respeto y el cariño. Nos acompañan en cada rincón del país y del mundo”.

Entrevista de "Una mañana para Todos"