Willy Magia y el Mago Matus vuelven con "Épico" en el Teatro Holiday

Épico Magic Dreams, el espectáculo de magia protagonizado por Willy Magia y el Mago Matus, tiene lugar en el Teatro Holiday durante esta Semana Santa. Con un gran despliegue de ilusiones y sorpresas, los magos han logrado cautivar al público con su talento y creatividad.

“Estar acá es tremendo, espectacular”, contó a Cadena 3 Willy Magia, quien destacó la energía del show tras un mes y medio de pausa. “Arrancamos de vuelta y dijimos que pase con un estreno, y fue una locura tremenda”, agregó el Mago Matus.

El detrás de escena también tiene su encanto. “Las primeras funciones son difíciles porque es la primera vez que nos subimos juntos a un escenario”, comentó Mago Willy. “Pero adaptarnos a un dúo ha resultado muy cómodo”, añadió el Mago Matus.

La fusión de sus personalidades y talentos se convierte en un elemento clave del espectáculo. “La gran barita es fundamental y tenemos que saber ceder”, explicó Willy, quien también menciona la importancia de su amistad para el éxito del show.

Sin embargo, no todo es fácil. “El único problema que hemos tenido es que no tenemos el Carlos de Oro y quiero quedármelo”, bromeó Matus. “Si no nos ponemos de acuerdo, el fin de semana largo del carnaval se pierde en papel y tijera”, añadió entre risas.

El espectáculo se caracteriza por una producción innovadora, con un sonido inmersivo y tecnología de vanguardia. “Queremos mostrar que la magia es protagonista y que la gente nos acompañe”, afirmó Willy, invitando a todos a disfrutar de la experiencia.

Las funciones continúan hasta el domingo 20 de abril, con horarios especiales. “Es una experiencia totalmente distinta, se ha hecho una inversión muy grande y se está despidiendo”, concluyó Matus, animando a las familias a asistir al show.

Entrevista de Viva la Radio