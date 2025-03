Un cordobés lidera el rescate de más de 200 animales en Bahía Blanca

Maximiliano Canziani, un cordobés al frente de la Fundación Proyecto Animal, dejó atrás las calles de la capital de Córdoba para sumarse con un grupo de voluntarios a una misión solidaria en Bahía Blanca, una de las zonas más golpeadas por las recientes inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

En medio de la tragedia, su equipo ya rescató y atendió a más de 200 animales, además de repartir miles de kilos de alimento y facilitar emotivos reencuentros entre mascotas y sus dueños.

Canziani, quien lleva años dedicándose al rescate de perros y gatos en Córdoba, no dudó en trasladarse al sur bonaerense para ayudar tras el desastre natural.

"Estamos con el agua hasta la cintura, hasta el cuello, sacando animales de casas, ayudando a evacuar a la gente", relató. Las escenas que describe son desgarradoras: "La gente llorando, desesperada porque no encuentra a su familia, te piden que ayudes a reventar una puerta para ver si está muerto un familiar. Son cosas que uno no está acostumbrado a vivir, pero las hacés sin pensar".

Desde que llegó a Bahía Blanca, el equipo de la fundación ha atendido entre 200 y 250 animales. Además de los rescates, montaron carpas sanitarias en los barrios General White y General Sherry, donde asisten a mascotas heridas o enfermas llevadas por vecinos que lo perdieron todo.

"Mucha gente que ha sufrido daños en su propiedad viene con los animales a las carpas", explicó Canziani. Pero su labor no termina ahí: también están distribuyendo alimento balanceado para aliviar la carga económica de las familias afectadas. "Entre lo donado y lo que compramos, vamos a dejar más de 7.000 kilos de comida para que las mascotas tengan alimento por 30 o 60 días", afirmó.

El rescatista destacó la prioridad que muchas personas dan a sus animales, incluso en medio de la desesperación. Uno de los casos más conmovedores fue el de Susana, una mujer de 86 años que se negó a evacuar sin su perra, "Coqui".

"La habían querido llevar a un centro de evacuación, pero no aceptaban animales. Ella dijo: ‘Sin mi perra no me voy’. Se quedó en la casa con el agua hasta la cintura, enferma, rezando para que no lloviera más", relató Maxi. Finalmente, su equipo logró rescatarlas a ambas, en un momento que se viralizó en redes sociales.

La solidaridad de Canziani y sus voluntarios también se refleja en los reencuentros que han propiciado. "Tenemos 50 o 60 voluntarios ayudándonos acá. Mucha gente perdió a su perro en la inundación y nos pedía ayuda para encontrarlos. Buscamos fotos, identificamos animales y hemos reunido a un montón de perros con sus familias. Cuando se encuentran, llora el perro, llora la familia y lloramos nosotros también", confesó emocionado.

Informe de Matías Arrieta.